2021シーズンの明治安田生命J2リーグ第1節が27日から28日にかけて各地で開催された。

唯一27日に行われたギラヴァンツ北九州とアルビレックス新潟の一戦では、前半こそ1ー1で折り返したものの、後半にアウェイの新潟が3点を追加。今シーズンのJ2のオープニングマッチは、1ー4で新潟が勝利を挙げた。

曺貴裁監督が就任した京都サンガF.C.はアウェイで昇格組のSC相模原と対戦し、0-2で勝利。またホームで開幕を迎えた東京ヴェルディは、FW小池純輝の2得点など3ー0で愛媛FCを下した。そして初のJ2参戦となったブラウブリッツ秋田は、ザスパクサツ群馬に1-2で敗れている。

ヴァンフォーレ甲府をホームに迎えたジェフユナイテッド千葉は、18歳の高卒ルーキーFWブワニカ啓太が後半開始から出場しプロデビューを果たすと、57分に同点弾となるプロ初ゴールを記録。試合を1ー1の引き分けに持ち込んでいる。

開幕節の結果は以下の通り。

■J2第1節全結果

ギラヴァンツ北九州 1-4 アルビレックス新潟

V・ファーレン長崎 2-1 ツエーゲン金沢

SC相模原 0-2 京都サンガF.C.

水戸ホーリーホック 1-2 大宮アルディージャ

栃木SC 0-2 ファジアーノ岡山

ザスパクサツ群馬 2-1 ブラウブリッツ秋田

ジェフユナイテッド千葉 1-1 ヴァンフォーレ甲府

FC町田ゼルビア 1-1 モンテディオ山形

東京ヴェルディ 3-0 愛媛FC

FC琉球 1-0 ジュビロ磐田

レノファ山口FC 0-0 松本山雅FC

■J2順位表

1位 新潟(勝ち点3/得失点差+3)

2位 東京V(勝ち点3/得失点差+3)

3位 京都(勝ち点3/得失点差+2)

3位 岡山(勝ち点3/得失点差+2)

5位 群馬(勝ち点3/得失点差+1)

5位 大宮(勝ち点3/得失点差+1)

5位 長崎(勝ち点3/得失点差+1)

8位 琉球(勝ち点3/得失点差+1)

9位 山形(勝ち点1/得失点差0)

9位 千葉(勝ち点1/得失点差0)

9位 町田(勝ち点1/得失点差0)

9位 甲府(勝ち点1/得失点差0)

13位 松本(勝ち点1/得失点差0)

13位 山口(勝ち点1/得失点差0)

15位 秋田(勝ち点0/得失点差-1)

15位 水戸(勝ち点0/得失点差-1)

15位 金沢(勝ち点0/得失点差-1)

18位 磐田(勝ち点0/得失点差-1)

19位 栃木(勝ち点0/得失点差-2)

19位 相模原(勝ち点0/得失点差-2)

21位 北九州(勝ち点0/得失点差-3)

22位 愛媛(勝ち点0/得失点差-3)

■J2第2節対戦カード(3月6日、7日)

▼6日

13:30 新潟 vs 長崎

14:00 大宮 vs 甲府

14:00 磐田 vs 町田

14:00 北九州 vs 水戸

16:00 琉球 vs 山口

▼7日

13:00 相模原 vs 群馬

14:00 栃木 vs 秋田

14:00 京都 vs 松本

14:00 岡山 vs 金沢

14:00 愛媛 vs 千葉

15:00 東京V vs 山形