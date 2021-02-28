2021シーズンの明治安田生命J1リーグ第1節が26日から28日にかけて各地で開催された。
4年連続で平日金曜日に開幕したJ1リーグ。昨季王者の川崎フロンターレは横浜F・マリノスと対戦し、家長昭博の2ゴールで開幕戦白星発進を飾った。昨季2位に終わったガンバ大阪はアウェイでヴィッセル神戸に0－1で敗れた。
今季J1に参戦した徳島ヴォルティスはアウェイで大分トリニータと対戦し、1－1のドロー。同じく昇格組のアビスパ福岡はホームで名古屋グランパスと対戦し、1－2で敗れた。
第1節終了時点で首位に立ったのは北海道コンサドーレ札幌。ホームで横浜FC相手に5－1で勝利した。また、清水エスパルスが鹿島アントラーズを3－1で下し、2位となっている。
開幕節の結果は以下の通り。
■J1第1節全結果
川崎フロンターレ 2－0 横浜F・マリノス
北海道コンサドーレ札幌 5－1 横浜FC
浦和レッズ 1－1 FC東京
サンフレッチェ広島 1－1 ベガルタ仙台
大分トリニータ 1－1 徳島ヴォルティス
鹿島アントラーズ 1－3 清水エスパルス
湘南ベルマーレ 0－1 サガン鳥栖
セレッソ大阪 2－0 柏レイソル
ヴィッセル神戸 1－0 ガンバ大阪
アビスパ福岡 1－2 名古屋グランパス
■J1順位表
1位 札幌（勝ち点3／得失点差＋4）
2位 清水（勝ち点3／得失点差＋2）
3位 川崎F（勝ち点3／得失点差＋2）
3位 C大阪（勝ち点3／得失点差＋2）
5位 名古屋（勝ち点3／得失点差＋1）
6位 神戸（勝ち点3／得失点差＋1）
6位 鳥栖（勝ち点3／得失点差＋1）
8位 仙台（勝ち点1／得失点差0）
8位 浦和（勝ち点1／得失点差0）
8位 FC東京（勝ち点1／得失点差0）
8位 広島（勝ち点1／得失点差0）
8位 徳島（勝ち点1／得失点差0）
8位 大分（勝ち点1／得失点差0）
14位 福岡（勝ち点0／得失点差－1）
15位 湘南（勝ち点0／得失点差－1）
15位 G大阪（勝ち点0／得失点差－1）
17位 鹿島（勝ち点0／得失点差－2）
18位 柏（勝ち点0／得失点差－2）
18位 横浜FM（勝ち点0／得失点差－2）
20位 横浜FC（勝ち点0／得失点差－4）
■J1第2節対戦カード（3月6日、7日）
▼6日
14：00 仙台 vs 川崎F
14：00 FC東京 vs C大阪
14：00 清水 vs 福岡
14：00 徳島 vs 神戸
15：00 横浜FC vs 大分
15：00 鳥栖 vs 浦和
16：00 柏 vs 湘南
16：00 名古屋 vs 札幌
16：00 G大阪 vs 鹿島
▼7日
13：00 横浜FM vs 広島