嵐のライブ映像「"ARAFES 2020 at NATIONAL STADIUM" Digest Movie」がYouTubeで公開された。

この映像は、嵐のデビュー日にあたる11月3日に配信された東京・国立競技場での無観客ライブ「アラフェス 2020 at 国立競技場」の様子が約8分半に凝縮されたもの。「Love so sweet」「P・A・R・A・D・O・X」「Sugar」「IN THE SUMMER」「カイト」「Turning Up」などのパフォーマンスシーンが楽しめる。