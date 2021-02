TVアニメ「ゾンビランドサガ」のライブイベント「ゾンビランドサガLIVE~フランシュシュ LIVE OF THE DEAD “R(リベンジ)”」が、本日2月27日に東京・府中の森芸術劇場どりーむホールで開催された。

2020年3月8日に開催予定だった「ゾンビランドサガLIVE~フランシュシュ LIVE OF THE DEAD~」。一度はライブが見送りになったことへの悔しさや、コロナ禍の中で無事に開催できたことへの感謝といった思いから、メンバーが並々ならぬ気合いで臨んだ今日のリベンジ公演では、フランシュシュこと源さくら役の本渡楓、二階堂サキ役の田野アサミ、水野愛役の種田梨沙、紺野純子役の河瀬茉希、ゆうぎり役の衣川里佳、星川リリィ役の田中美海の6人による熱いパフォーマンスが届けられた。

宮野真守演じる巽幸太郎の激しいアナウンスにより、ファンの期待感がピークへと高まった瞬間、会場に衣川の妖艶な歌声が響く。幕開けを飾ったのはライブ初歌唱となる「佐賀事変」。アニメMVを再現し、衣川は和洋折衷のロングドレス、ほかのメンバーは書生風のレトロな衣装で登場した。歌い終えた一同は「お待たせしましたー!」「元気だったー?」と口々に呼びかけ、配信で観ているカメラの向こうのファンへも手を振った。賑やかに自己紹介やトークを展開する中、自然な流れでさくらとサキのラップバトルが始まり「DEAD or RAP!!!」へ。曲と曲の合間にはライブのレッスン風景とともに、メンバーが今日のライブへの思いを語るインタビュー映像も届けられた。

特攻服風の衣装に着替えての「特攻DANCE~DAWN OF THE BAD」では、燃え上がるようなオレンジ色のペンライトで染まったフロアに、田野を中心とした熱い歌声が届けられる。さらに「徒花ネクロマンシー」「アツクナレ」と力強い歌唱の光る楽曲で会場のテンションを上げていき、落雷をイメージした演出も交えた「目覚めRETURNER」では、アイドルらしい花開くような笑顔を見せた。ここで「私たちにもリベンジさせろー!」という声がかかり、詩織役の徳井青空率いる現アイアンフリルが登場。フリルたっぷりの真っ赤な衣装で「ゼリーフィッシュ」を可憐に歌うと、「柔らかいだけがフリルじゃない! 平成最後の鋼鉄アイドル、アイアンフリルです!」と声を揃えて挨拶をする。第2期「ゾンビランドサガ リベンジ」のPVにも現アイアンフリルが登場しているということで、一同は今後の自分たちの活躍について期待を語り合った。

「To my Dearest」では、静かなピアノの音色に乗せて澄んだ歌声を響かせる田中のソロから始まり、ほかのメンバーが加わっていくという演出でファンの涙を誘う。個性豊かなキャラクターに合わせて、さまざまな声の魅力を持ったフランシュシュメンバー。続く「光へ」ではそんな6人ならではの美しいハーモニーを聞かせた。ライブ本編の最後を飾ったのは、田野が涙ぐみながら「歌いたかった曲」と語った「輝いて」。「みんなに届いてほしいし、みんなに輝いてほしいです」という思いを込めて、6人は振り絞るような熱唱で会場を包み込んだ。

アンコールを求めるファンからの大きな拍手に応えるように、「今こそこの歌を」というメッセージがスクリーンに映し出され、狼煙を上げるような本渡の熱い叫びから始まったのは「ヨミガエレ」。「何度でも 何度でも 立ち上がれ」というメッセージを力強いパフォーマンスで届けると、本渡は「苦しい世の中で、せめて自分たちにできること、今だったらフランシュシュとして皆さんに歌と踊りで元気を与えること。そのことをみんなでずっと考えながら、レッスンも笑顔を絶やさず、一緒にやってまいりました」と語った。ここで待望の第2期「ゾンビランドサガ リベンジ」の放送が4月8日にスタートすることや、そのオープニングテーマ、エンディングテーマのタイトルが発表される。そしていち早くエンディングテーマの「夢を手に、戻れる場所もない日々を」をショートバージョンで披露。前向きなメッセージが乗ったミディアムバラードを、6人は明るい笑顔で歌った。

最後に本渡は会場に集まったファンや配信で視聴しているファンへの感謝を述べながら、「このフランシュシュのリベンジライブを受け取ってくださった皆さんが、今日から前を向いて楽しい日々を、ハッピーな道を進めることを、心から願っております」と挨拶。さらにメンバー1人ずつからメッセージが贈られ、河瀬が「フランシュシュのメンバーが大好きだから、こうしてステージに立ててみんなと歌えているというのが、すごく幸せです」と涙ぐむ一幕からは、6人の絆を感じることができた。そして、現アイアンフリル5人もステージ上に加わっての「FLAGをはためかせろ!」で賑やかにフィナーレを飾ると、フランシュシュ一同は声を揃えて「ありがとうございました!」と一礼し、リベンジライブの幕を下ろした。

本日のライブの配信チケットは、3月1日21時まで発売中。アーカイブ視聴は同日23時59分まで可能だ。また公演の模様を収めたBlu-rayのリリースも決定。特典映像も収録し、5月28日にリリースされる。

「ゾンビランドサガLIVE~フランシュシュ LIVE OF THE DEAD “R(リベンジ)”」セットリスト

01. 佐賀事変 / フランシュシュ

02. DEAD or RAP!!! / フランシュシュ

03. 特攻DANCE~DAWN OF THE BAD~ / フランシュシュ

04. 徒花ネクロマンシー / フランシュシュ

05. アツクナレ / フランシュシュ

06. 目覚めRETURNER → 目覚めRETURNER(Electric Returner) / フランシュシュ

07. ゼリーフィッシュ / 現アイアンフリル

08. To my Dearest~Lilly‘s practice singing~ → To my Dearest / フランシュシュ

09. 光へ / フランシュシュ

10. 輝いて / フランシュシュ

En1. ヨミガエレ / フランシュシュ

En2. 夢を手に、戻れる場所もない日々を / フランシュシュ

En3. FLAGをはためかせろ! / フランシュシュ

TVアニメ「ゾンビランドサガ リベンジ」

放送情報

TOKYO MX:2021年4月8日(木)より毎週木曜日24:00~

サンテレビ:2021年4月8日(木)より毎週木曜日24:30~

TVQ九州放送:2021年4月9日(金)より毎週金曜日25:58~

サガテレビ:2021年4月9日(金)より毎週金曜日24:55~

BS11:2021年4月8日(木)より毎週木曜日24:30~

AT-X:2021年4月8日(木)より毎週木曜日23:30~(リピート放送:毎週月曜11:30~、毎週水曜17:30~)

配信情報

Amazon Prime Video:2021年4月8日(木)より毎週木曜23:15~

ABEMA:2021年4月8日(木)より毎週木曜23:30~

※地上波先行・独占配信

スタッフ

原作:広報広聴課ゾンビ係

監督:境宗久

シリーズ構成:村越繋

キャラクターデザイン:深川可純

音楽:高梨康治、Funta7

制作:MAPPA

キャスト

巽幸太郎:宮野真守

源さくら :本渡楓

二階堂サキ:田野アサミ

水野愛:種田梨沙

紺野純子:河瀬茉希

ゆうぎり:衣川里佳

星川リリィ:田中美海

山田たえ:三石琴乃

警察官A:吉野裕行

ロメロ:高戸靖広

TVアニメ「ゾンビランドサガ」再放送

ABEMA:2021年3月13日(土)20:00~

TOKYO MX:2021年3月24日(水)21:00~(平日2話連続放送)

AT-X:2021年3月27日(土)25:00~(12話連続放送)

(c)ゾンビランドサガ製作委員会 (c)ゾンビランドサガ リベンジ製作委員会