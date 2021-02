「ちょっとキモいんじゃないかなって…」ゲーム実況者わくわくバンド・フジが“やらかしてしまったこと”とは!?

ロックバンド MUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。2月20日(土)の放送では、5人組バンド・ゲーム実況者わくわくバンドからフジさん(Ba)が登場! 過去に逹瑯に会っていたエピソードについてお話しいただきました。ガチの夢烏(ムッカー/MUCCファンの呼称)でもあり、ベースのYUKKEに憧れていたというフジさん! 密かにやらかしてしまったことを質問すると、逹瑯にどうしても話しておきたいことがあったようで……。逹瑯:最近、密かにやらかしてしまったことがあったら教えてください。フジ:やらかしてしまったことの話をする上で、先に逹瑯さんにお話ししたいのが……一度お会いしたことがあるんですよ、逹瑯さんと。逹瑯:俺ね、全然覚えてない(笑)。フジ:ですよね(笑)。そりゃそうですよ。逹瑯:(途中で)思い出すかもしんない(笑)。フジ:けっこう昔になるんですけど、逹瑯さんがSKULL SHITとコラボしてTシャツを出されたじゃないですか。まさに今(Tシャツを)着ているんですけど、それで、渋谷で1日店長をされたじゃないですか。行ったんですよ!逹瑯:マジで!? それは覚えてないよ(笑)!イベントでは逹瑯と直接話せる機会があり、夢烏のフジさんはついに逹瑯と対面することに!フジ:(扉を)ガチャっと開けたら逹瑯さんがいらっしゃって。逹瑯さんが僕に「(逹瑯のマネをして)あ……男の子きてくれたー」って言ってくれて。逹瑯:ハハハハ(爆笑)。フジ:「は、はいーっ!」って、もう鼻息がヤバかったと思うんですけど(笑)。逹瑯:(その日は)1日中いろんなお客さんがご来店してくれたから覚えてなかった。ごめんねぇ。フジ:それで、やらかしてしまったことっていうのが、その日“逹瑯さんに会える!“っていうので舞い上がり過ぎてしまって、逹瑯さんが出られている僕が大好きな雑誌を本人の前で見せつけてしまった、という(笑)。逹瑯:俺たぶんそれ見たことあるもんね、その本ね。だって……。フジ:そうです、そうです。その本が「Neo genesis Vol.20」なんですよね。逹瑯:Neo! それはすごいね(笑)!!フジ:「Neo genesis Vol.20」は、逹瑯さん、ガラさん(メリー/Vo)、大佑さん(the studs/Vo)の対談なんですよ。3人の対談号の雑誌が大好きで、それを本人に見せつけてしまうっていう、“ちょっとキモいんじゃないかな”って思われるようなことをしてしまったんです。逹瑯:いや、それはキモくないよ。そこらへんの雑誌を持ってんのって、“だいぶなだいぶ”だから(笑)。逹瑯・フジ:ハハハ(笑)。逹瑯:俺、ちょっと嬉しかったと思う。別にそれで引くことはないと思うよ。“かわいいな”って。フジ:その雑誌を逹瑯さんに見せたときに、なんて言ったと思いますか?逹瑯:まったく覚えてない(笑)。フジ:「あー、持ってきてくれたんだ、ありがとねー」。逹瑯・フジ:ハハハ!(爆笑)逹瑯:何時ごろきた?(笑)フジ:夕方ぐらいですね。逹瑯:もう……疲れてるよ、俺(笑)。フジ:いやー、それからずっと引きずりましたね(笑)。逹瑯:ごめんねぇ。フジ:いやいやいや、こちらこそ! 今やっとここで言えて、つっかえていたものが取れました(笑)。逹瑯:ハハハ(笑)。でもそれは全然“やらかし”ではないですね、逆に嬉しいです。ありがとうございます。◎2月27日(土)放送の「JACK IN THE RADIO」は、MUCCのドラマーSATOちさん、キーボーディストの吉田トオルさんが登場します。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:JACK IN THE RADIO放送日時:毎週土曜25:30~26:00パーソナリティ:逹瑯(MUCC)番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/jack