LiSA 久々の有観客ライブで大号泣「歌えないかと思った」

LiSAがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。2月22日に開催された有観客アコースティックライブ『LiVE is Smile Always~unlasting shadow~』の感想を伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」2月26日(金)放送分)LiSA:2月22日月曜日に、Zepp Haneda (TOKYO)にて久しぶりの有観客ライブを行いました!久しぶりにみんなの前に現れたんですけど……最初にピアノの方が出て行って、その後に私が出て行くシーンがあったんです。みんなが来てくれてる温度感は感じるんだけど、すごい静かに待ってくれていたので「どんなふうに始まるんだろう……」って、袖からみんなの様子を眺めてたんです。で、「みんなもきっと緊張してるから、みんなの緊張ちゃんとほぐさなきゃ!」って思ったんだけど、いざ一歩ステージに出たら、私の影を見つけたみなさんが拍手で迎えてくれて、それで大号泣……(笑)。もうね、1曲歌えないかと思った(笑)。今回はアコースティックライブで、私始まりでできるからよかったものの、SEが決まっててバンド始まっちゃったら、私「うぅぅ……」って言いながら歌ってたと思う(笑)。でもそれぐらい、みんなの拍手がこんなにも心強くて温かかったんだな、っていうのを感じましたね。ライブ自体も声は出せなかったんですけど、手拍子とか足踏みとかみんなの表情とか手の動きとかで「なんかライブできるじゃん!」、「みんなと遊ぶのって、声だけじゃなかったんだなー」って思いました。新しいライブの楽しみ方っていうのを、ここからみんなと作っていけたらいいなと思った歴史的な大きな一歩でした!【LiSA先生のライブ『unlasting shadow』のグッズが届きました! 私はクッションとアクリルキーホルダーとラブレターセットを買いました! 3つともめちゃくちゃ可愛くて、すごく気に入りました! ライブには行けないので、3月14日の配信を楽しみにしています! 配信当日はクッションを抱いて観ますね!】(20歳女性)LiSA:グッズ届いたんですね、ありがとうございます! クッションとアクリルキーホルダーとラブレターセット、いやーどれも力作ですねー! クッションはこれまで同じような形のものを3つ出しているので、並べたらめちゃめちゃ可愛いと思うんだよな~。もうこれはコレクションアイテムですよ! そしてアクリルキーホルダーは、日の光にかざすとすごくキラキラして綺麗なバージョンになっております! このライブの配信は3月14日日曜日、17時30分からです! クッションの準備お忘れなく!!