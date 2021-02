LiSAと卒業の思い出を『旅立ちの日に』を歌う10代リスナー募集

LiSAがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。この春に学校を卒業する10代へ贈る特別企画『SCHOOL OF LOCK!×LiSA MY GENERATION 2021』の実施を伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」2月26日(金)放送分)このイベントは、LiSAが卒業式の定番曲「旅たちの日に」を、応募から選ばれた10代リスナー1組と歌うというものです。過去にはASIAN KUNG-FU GENERATION(2006年)、YUI(2007年)、ゆず(2007年)、くるり(2008年)、チャットモンチー(2009年)、RIP SLYME(2009年)、flumpool(2010年)、加藤ミリヤ(2010年)、クリープハイプ(2014年)、BLUE ENCOUNT(2017年)が参加し、全国の学校へ赴きライブを届けてきました。今回は「生徒のみんなと一緒に歌いたい!」というLiSAの想いを受け、リスナー生徒とLiSAによる合唱を行うことになりました。LiSA:わたくしLiSA、SCHOOL OF LOCK! がさまざななアーティスト講師とともに届けてきた卒業LIVEプロジェクト『MY GENERATION』に参加することになりました! LiSA先生と一緒に、「旅立ちの日に」を歌ってくれる生徒を募集したいと思います!「旅立ちの日に」……卒業の定番ソングですね。そして名曲! 私は中学生のころにこの曲を初めて聴いたんですけど、最初のピアノのイントロが美しすぎてそこに惚れてしまって。「絶対この曲ピアノ弾きたい!」って思って、初めて学校の曲でめちゃめちゃ練習した楽曲でしたね。歌っても気持ちが良くて、「男の子のパートも歌いたい!」、「いま~♪、いま~♪」ってやりたい!」「何で声って1回で2重に出ないの!」って思ってた(笑)。そのくらい全部を歌いたくなるメロディーの美しさとピアノの美しさ、そして歌詞の素晴らしさ……あこの曲をみんなと歌えるんですね~。楽しみです!ぜひこの『MY GENERATION』に参加してくれるという生徒は、クラスのお友だちや部活の仲間と! 応募は何人でもOKです。一緒に歌いたい人と、なぜその人と一緒に歌いたいのかを書いて応募してください。締切りは、3月6日土曜日23時59分です。応募してくれたみんなと「旅立ちの日に」を歌っている動画も送ってきてくれたら嬉しいです! ぜひ練習風景とか1回見せてね。――ここで「旅立ちの日に」オンエアいやー名曲ですね。当日は、レコーディングのように録ってもらって後日流すみたいなので……いや、どこでフェイク入れよっかな(笑)。どこで誰にリードやってもらおっかなみたいな(笑)。ちょっとワクワクしてきましたよ。皆さんのご応募お待ちしています!■募集期間:2月25日(木)22時00分~3月6日(土)23時59分※合唱の収録は3月15日(月)都内某所にて実施、後日映像として公開予定■参加人数:1組(代表者1名が応募フォームより申し込むことで1人~何人でも可能)■応募方法:応募フォームより必要事項とともに、「参加への意気込み」、「『旅立ちの日に』の歌唱音源」を送付■特設Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/2021/mygeneration21/<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/