『バンドリ！』丸山彩＆美竹蘭がPOP UP PARADEシリーズに♪

グッドスマイルカンパニーは、大人気スマフォゲーム『バンドリ! ガールズバンドパーティ!』より、「丸山彩」と「美竹蘭」をフィギュアシリーズ「POP UP PARADE」の新ラインナップとして2021年2月26日(金)から予約開始した。



『BanG Dream!(バンドリ!)』は、キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開しており、作中に登場するバンド「PoppinParty」「Roselia」「RAISE A SUILEN」の声優が実際にバンドを結成し積極的に生演奏のライブ活動を行っている。



そして「POP UP PARADE」は、思わず手にとってしまうお手頃価格、全高17~18cmの飾りやすいサイズ、予約から約4カ月後にスピーディにお届けなど、フィギュアファンにやさしいカタチを追求した新フィギュアシリーズだ。



今回は大人気スマフォゲーム『バンドリ! ガールズバンドパーティ!』より、「Pastel*Palettes」のボーカル担当「丸山彩」、「Afterglow」のボーカル担当「美竹蘭」が登場!



丸山彩は☆1[ピンク担当☆]での私服姿をモチーフに、美竹蘭は☆1[クールな友達想い]での私服姿をモチーフに立体化されている。



価格はどちらも3900円(税込)。グッドスマイルオンラインショップでの予約受付期間は、2021年2月26日(金)12:00~2021年3月24日(水)21:00まで。2021年7月発売予定だ。



(C)BanG Dream! Project (C)Craft Egg Inc. (C)bushiroad All Rights Reserved.