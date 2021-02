デイジークは2020年12月に日本へ初上陸した韓国コスメブランド。今回ご紹介する『デイジーク アイシャドウパレット ブルーミングムードコレクション #05』は、韓国コスメならではの繊細なラメ感と女性らしい優しい色味のピンクベージュがかわいい9色セットのアイシャドウパレットだ。SNSでも話題となっているデイジークの注目アイテムをさっそくレビューしていこう!

SNSで大注目! デイジークの捨て色なしアイシャドウパレット

WONDER LINE株式会社(東京都港区)が販売する韓国発のメイクブランド「デイジーク」が、ついに日本初上陸!「Blooming your own beauty ~ 自分だけの美しさを咲かせる」をコンセプトに、思わずキュンとするような、乙女心をくすぐるコスメを展開している。今回はそんなデイジークの中でも、コスメ好きから高評価を得ていると話題のアイシャドウパレットをご紹介!

『デイジーク アイシャドウパレット ブルーミングムードコレクション #05』(7g・希望小売価格 税抜3,800円・発売中)は、マット・シマー・グリッターの3質感&9つのカラーが楽しめるアイシャドウパレット。これ1つでいろいろな場面に使える便利さもポイントだ。容器もシンプルでおしゃれ!

「#05 Sunset muhly / サンセットミューリー」のカラーはピンクベージュで、女性らしさを演出したいときにぴったり。ベージュ系、ピンク系、ブラウン系のやわらかい色味が揃っているため、使いやすさも抜群だ。

発色も密着感も◎ 繊細なラメと優しい色味のピンクベージュで儚げなかわいい目元に

さっそく『デイジーク アイシャドウパレット ブルーミングムードコレクション #05』をおためし!

まずはパレット上段左の1をまぶた全体にのせる。ラメがたっぷり入った湿式タイプのグリッターシャドウはしっとりした質感でラメ飛びもなく、まぶたに溶け込むように密着。

ギラギラした輝きではなく繊細な煌めきなので大人の女性にも使いやすい。

次に上段真ん中の2を二重幅より広く重ねてつける。

肌なじみのいいベージュのマットシャドウが肌のキメを整え、目元を明るく演出。

次に2段目左の4を目尻に広げてのせる。

かわいい色味のピンクベージュがしっかり発色!

続いて2段目真ん中の5を黒目の上くらいに指でのせる。

たっぷりのラメとかわいいピンクの色味がポイントに!

次に下段右の9を目のキワへライン状に引く。

マットなブラウンで目元が引き締まった。濃すぎないやわらかめのブラウンのため、締め色だけでなくメインで使ってもかわいいと思う。

次は2段目右の6を下まぶたの目尻へ入れる。少し大人っぽいミルクティーのような色味の中にちらっと光るラメ感も上品だ。

最後に下段真ん中の8を涙袋に入れて完成! ピンクベージュのやわらかい色味で優しげな雰囲気の目元に仕上がった。

繊細なラメが濡れたようにキラキラ輝き、儚さと華やかさも感じさせる目元に。

『デイジーク アイシャドウパレット ブルーミングムードコレクション #05』を実際に使ってみて、その使用感の良さと仕上がりの美しさに大満足だった。今回は複数の色とテクスチャーを重ねてみたが、単色使いでもかわいい。話題の韓国コスメをいち早く取り入れて最新のメイクを試したい方、ピンクベージュ系カラーで大人かわいい目元を演出したい方におすすめ!

購入は公式オンラインショップや一部バラエティショップなどから。