スマートフォン向けゲームアプリ『ロストディケイド』に新キャラクター「ミーネ<優しき魔族>登場記念のサイン色紙プレゼントキャンペーン&新イベントが開催した。

今回、『ロストディケイド』にてゲーム内イベント「迷いし魔族」開催。「チュートリアル完了済」「団長レベル22以上」にて参加可能。イベント期間は3月10日まで。

そして、ミーネの登場を記念してミーネ役・ひよりんのサイン色紙が抽選で3名にプレゼントされるキャンペーンが開催中。応募期間は3月10日まで。詳細は公式Twitterにて。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) RASTAR GAMES (HK)CO.,LIMITED ALL RIGHTS RESERVED