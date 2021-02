ヨーロッパリーグ(EL)決勝トーナメント2回戦の組み合わせ抽選会が25日に行われた。

1回戦を勝ち上がった16クラブが参加する2回戦は、ファーストレグが3月11日、セカンドレグが同18日に行われる。

アーセナル(イングランド)は、昨季のEL決勝トーナメント1回戦でも対戦し、アウェイゴール差で敗れたオリンピアコス(ギリシャ)と再戦することに。トッテナム(イングランド)はディナモ・ザグレブ(クロアチア)と対戦する。

また、ヨーロッパを代表する名門であるマンチェスター・U(イングランド)とミラン(イタリア)が、16強で対決することになった。ローマ(イタリア)は、ウクライナの強豪シャフタールが相手となる。決勝トーナメント1回戦でホッフェンハイム(ドイツ)を破ったモルデ(ノルウェー)は、ナポリ(イタリア)を下したグラナダ(スペイン)と対戦する。

組み合わせは以下の通り。

アヤックス vs ヤング・ボーイズ

ディナモ・キエフ vs ビジャレアル

ローマ vs シャフタール

オリンピアコス vs アーセナル

ディナモ・ザグレブ vs トッテナム

マンチェスター・U vs ミラン

スラヴィア・プラハ vs レンジャーズ

グラナダ vs モルデ