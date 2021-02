「シン・エヴァンゲリオン劇場版」の新たな公開日が、3月8日に決まった。

新型コロナウイルスの拡大状況と日本政府による緊急事態宣言の発出という事態を受け、公開延期となっていた「シン・エヴァンゲリオン劇場版」。3月8日からは、IMAX版に加えて、MX4D版、4DX版も同時公開となる。また今回の公開日発表と併せ、総作画監督・錦織敦史による式波・アスカ・ラングレーを描き下ろしたイラストチラシが、公開初日より合計300万人に配布されることも伝えられた。

さらに期間限定上映されていた「ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q EVANGELION:3.333 YOU CAN (NOT) REDO.」内、並びに一部地上波放送のみにて放映された「シン・エヴァンゲリオン劇場版」「Q :3.333」版の本予告・改2が、カラーの公式YouTubeチャンネルにて公開に。併せてチェックしよう。

「シン・エヴァンゲリオン劇場版」

2021年3月8日(月)全国公開

スタッフ

企画・原作・脚本:庵野秀明

総作画監督:錦織敦史

作画監督:井関修一、金世俊、浅野直之、田中将賀、新井浩一

副監督:谷田部透湖、小松田大全

デザインワークス:山下いくと、渭原敏明、コヤマシゲト、安野モヨコ、高倉武史、渡部隆

CGIアートディレクター:小林浩康

CGI監督:鬼塚大輔

3Dアニメーションディレクター:松井祐亮

3Dモデリングディレクター:小林学

3Dテクニカルディレクター:鈴木貴志

3Dルックデヴディレクター:岩里昌則

2DCGディレクター:座間香代子

動画検査:村田康人

色彩設計:菊地和子(Wish)

美術監督:串田達也(でほぎゃらりー)

撮影監督:福士享(T2studio)

特技監督:山田豊徳

編集:辻田恵美

音楽:鷺巣詩郎

音響効果:野口透

録音:住谷真

台詞演出:山田陽(サウンドチーム・ドンファン)

総監督助手:轟木一騎

制作統括プロデューサー:岡島隆敏

アニメーションプロデューサー:杉谷勇樹

設定制作:田中隼人

プリヴィズ統括制作:川島正規

制作:スタジオカラー

配給:東宝、東映、カラー

宣伝:カラー

製作:カラー

エグゼクティブ・プロデューサー:緒方智幸

コンセプトアートディレクター:前田真宏

監督:鶴巻和哉、中山勝一

総監督:庵野秀明

