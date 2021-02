JAM Projectが20周年ドキュメント映画で得た「確信」と「未来への展望」

現在公開中であるJAM Project初のドキュメンタリー映画『GET OVER ―JAM Project THE MOVIE―』インタビュー後編は、メンバー5人がそれぞれ映画の見どころを紹介。撮影中にコロナ禍に巻き込まれるという予想外の事態を経て、それでもなお前に進んでいくことを選んだ彼らの決意が熱く語られていく。



――御自身の出演パート以外でこの映画の楽しめた部分はどこでしょうか。



奥井雅美(奥井) 私は個人インタビューの場面を観て、みんなこんなに自然体でカッコイイんだって思いました。ファンの前ではふざけた姿ばかり見せていますけど、50代ならではの重みも感じられるし、そういういつもと違う姿を見てもらえたらキュンとしてもらえるのかなって。



影山ヒロノブ(影山) 俺はレコーディングで「ちょっと本人に合わないよね」ってメンバーの歌い分けが代わるところ。実はそういうこと、よくあるんですよ。計画的ではなくて、「やってみなきゃわからない」を前提に模索しながら作業を進めていることをファンの人に知ってもらえると凄く嬉しい。



きただにひろし(きただに) 僕はさっき言って頂いた、梶浦さんとのやり取りの場面ですね。梶浦さんに「JAM Projectの塊っていうのはこういうことなんだよ」っていう言葉にグッときました。



影山 嬉しかったよね、「さすが、わかってらっしゃる!」って(笑)。



きただに あと予告でも使われてますけど、福山さんが「体が重くなってきたんだろうなって、JAM Projectの体が」って喋るところ、声優さんみたいでカッコ良かった!



福山芳樹(福山) 重くなってるけどね……。



奥井 自分の見た目ってこと?



影山 俺のお腹がドキュメンタリーや!



きただに 名言出たわ!



遠藤正明(遠藤) 僕はニューヨークでいろんなところを歩いてるところかな。海外行くといつも、いろんな取材などが入るのでまず観光なんか無理なんですけど、この映画のおかげでニューヨークはちょっとのんびりできたものね。5人であんな感じで歩いている姿、見たことないものね。新鮮だった。



(C)2021「GET OVER -JAM Project THE MOVIE-」FILM PARTNERS







福山 見どころはいっぱいあるんですけれど、やっぱりオープニングの『SKILL』。自分的にはもうやり慣れ過ぎた曲をまた何で……と思ったんだけど、本当にごめんなさい!(一同笑)。これだけの歴史を重ねて今があるんだ、という映像の編集が凄くて。



――これまでの『SKILL』のライブ映像を時間の流れ通りに短く繋ぎながら現在まで誘っていく演出、本当に凄かったですね。



福山 僕等も覚えてないような場面が積み重ねれられているので、「JAM Projectの代表作は何?」「JAM Projectってどんな人たち?」と聞かれたら、あの場面をそのまま観せたいですね。



――さて、メンバーそれぞれが名うてのアニソン歌手というJAM Projectですが、こういうスーパーグループが何故20年も続けていられると思いますか。



影山 大事なことが2つあって、まずファンのみなさんが俺たちを受け入れてくれたこと。そしてメンバー同士がお互いをリスペクトできたことだと思います。あとはチームのスタッフが一枚岩で、強力なサポートをしてくれたことも大きいと思います。



きただに まさに出会うべくして出会った5人だと思いますね。



影山 カッケェー!



奥井 それ、どっかから引用した?



きただに いやいや(笑)、でも本当に奇跡的な出会いができたんだと思います。お互いのキャラも立っているし、出るところ引くところも含めて上手くやれていますから。



福山 スーパーグループとおっしゃってくれましたけれど、僕らがそういう佇まいでやっていたのは初期の方だけだと思うんですよ。そこからは各自を目立たせるというより一つの塊として音楽のスタイルを続けて来ましたから。それぞれのファンもいるとは思いますけれど、僕らが向かうべきはJAM Projectのファンだと思っていますし、そもそも、それぞれのソロ活動だけだったら映画には……。



奥井 ならないよね!(一同笑) 私はソロ活動とJAM Projectでやっていることが全然違っていて、みんなが作ってくる歌を歌うことで得るものがすごく多くて、楽しくて。思ったよりケンカもしないしね。若い頃はぶつかることもあったかもしれないけれど、長年の付き合いでそれぞれの役割もしっかり分かれていますし。



遠藤 そうですね、影山さんが言った通りだと思いますが……一人では観られない夢を、この5人なら叶えられるし、違う風景を見せてくれるので、僕はそこに魅力を感じているし。あとみんな大人なので、いろんな経験をしてきているじゃないですか。文字通りどん底を見てきた人たちだからこそ、今(のグループ)があるんじゃないかなって思いますね。



(C)2021「GET OVER -JAM Project THE MOVIE-」FILM PARTNERS







――ありがとうございます。ちなみに、自分たちの中での「JAMらしさ」って、何か基準になっているものはありますか。



影山 音楽的に言えばパワーのあるハーモニーを売りにしていくべきだと思っているし、アニソンという側面でいくと、それを映像的な音楽にするために俺たちの得意技を使いたいと思っています。アニソンって映像と一緒になって鳴らされるものなので、視覚的なものを感じさせることが絶対に必要だと思うんです。戦うヒーローを応援する歌を歌うならパワーとロックを打ち出したいし、それが一番できる存在でありたいと思っています。



きただに うん、唯一無二の存在でありたいですよね!



――いわゆるアニソンと呼ばれる曲はいっぱいあるんですが、今はどちらかと言うと、ある曲を作品にはめこんでいるものがほとんどだと思うんです。ところがJAM Projectは作品のために自分たちで曲を作っていくでしょう、これって今や貴重な存在だと思うんですね。そもそも海外にはありませんものね、こんなジャンル。



影山 海外でも頑張って作ってはいるみたいだけれど、まだまだ歴史の違いがあるよね。



きただに JAM Projectの立ち上げが、そもそもそういうところからですからね。



奥井 古臭く暑苦しく聞こえるかもしれないけれど、そんなJAM味(み)は残しつつ、新しい要素も入れてます。影山さんはその辺り、アンテナ張ってるから。



影山 ピシッ!(と頭からアンテナを生やす仕草、一同笑)



――今回の映画のラストはJAMの新たな挑戦の幕開けを象徴したもの、と言えるのではないかと思います。それを踏まえて、20周年を越えてのJAMの展望についてお聞かせいただけますか。



影山 映画の中でも描かれていますけれど、20周年のツアーが発表されてチケットが売り出された時だと思うんですが、自分自身も作業の中でマンネリズムと戦っていました。自分が作り上げてきたJAM Projectのイメージに囚われ続けていることに疑問を持っていたし、さらに体力的にもどうか……みたいなムードになっていた時に、コロナの騒動が起きた。



でも、最後のインタビューでは、JAM Projectに対してめちゃめちゃポジティブになっていたんです。それはマンネリと感じていた「ずっとやって来た同じこと」が「自分たちしかできないスタイル」と確信できたから。だったら、それをもっと強烈でストロングな形にして、みんなの前で早く歌いたい。



そんなアーティストとしての欲望、まさに「百倍返しじゃー!」みたいな気分がありますね。今後も自分たちだからたどり着ける未知の領域を開拓したいです!



奥井 若い頃はやりたいことがたくさんあって、その目標をがむしゃらに目指していたのに、いつの間にか気づくと「(感謝しつつも)やらせてもらえるのが当たり前」のような感覚になっている部分もあったかもです。ですが、ライブがやれない、自分たちも歌えないという状況になった時、自分たちの年齢でコンスタントにCDを出したりライブができることは当たり前のことではない、と改めてわかったんです。



なので、これから今まで以上にJAM Projectにエネルギーを注いでいきますので、もしライブができるようになったらファンの方には是非来ていただきたいと思います。



(C)2021「GET OVER -JAM Project THE MOVIE-」FILM PARTNERS