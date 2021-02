47CLUBと東急ハンズ、ネットと銀座で初の地域活性化イベント 第一弾で愛媛県の魅力発信

全国の地方新聞社厳選お取り寄せサイト「47CLUB(よんななクラブ)」を運営する47CLUBはこのほど、東急ハンズとともに、ネットと銀座のリアル店舗を活用したオンライン・オフラインイベント「愛媛百貨 POPUP in NewStore by TOKYU HANDS」を開催する。期間は2月25日~3月3日。また、2月28日には「愛媛百貨 スペシャルツアー ディープで”まじめ”な愛媛の魅力を知り尽くす!」と題したオンラインツアーを実施。コロナ禍における地域を盛り上げる取り組みの第一弾として、愛媛県の魅力をオンライン・オフラインを通して提供する。



2月25日~3月3日に開催する「愛媛百貨 POPUP in NewStore by TOKYU HANDS」では、東急プラザ銀座のNewsPicks GINZA内の「NewStore by TOKYU HANDS」にて愛媛県の特産品の展示や地域情報の発信を行い、愛媛の魅力を手に取って感じてほしいとしている。「NewStore by TOKYU HANDS」は、「新しいモノの売り方とコミュニケーションを考える実験型店舗」と位置づけ、東急ハンズが新しいチャレンジを実証する場として2020年7月にオープンしたストア。また開催期間中、同時開催の東急ハンズ新宿本店では、愛媛の特産品である「すご味・すごモノ」商品を販売する。



2月28日に開催する「愛媛百貨 スペシャルツアー ディープで”まじめ”な愛媛の魅力を知り尽くす!」は、オンライン会議ツールzoomと動画配信プラットフォームYouTubeを用いて、リアルタイムで配信するオンラインツアーイベント。地元愛媛のアナウンサーである山崎愛さん、宮嶋那帆さんがガイドする愛媛のオンラインツアー「えひめまるごとトリップ」では、東予エリア(今治など)→中予エリア(道後など)→南予エリア(宇和島など)のディープな魅力を案内する。愛媛の特産品である今治タオル、大洲和紙、柑橘を扱う事業者に商品やものづくりに対する想いなどを尋ね、愛媛のモノ・味を知り尽くしてもらうという「すごモノ/すご味ライブ」、愛媛県まじめ課まじめ係長が登場してツアーを振り返る「旅の終わりに」もラインアップし、えひめづくしの1時間半のイベントとなる。





今治タオルや大洲和紙を紹介



さらに3月上旬には、東急ハンズYouTube公式チャンネルにおいて、様々なフィールドで活躍するゲストに参加してもらい、熱い想いを語り合ってもらう「NewStore Studio」の開催も予定している。



コロナ禍の現在、日本の各地域においては、観光客の減少、地域産品の販売減少など、多くの課題が生じている。課題解決のための一助となるべく、地域の事業者とともにネットで地域産品を提供する「47CLUB」と、銀座・数寄屋橋交差点前という絶好の立地に新しい実験型店舗を構えた東急ハンズは、それぞれの強みを活かし、地域を盛り上げる取り組みを行うことになったとしている。愛媛県を取り上げたイベント「愛媛百貨 POPUP in NewStore by TOKYU HANDS」は、その最初の取り組みとなり、「まじめえひめ」を県の統一コンセプトとしている愛媛県の魅力をオンライン・オフラインを通して提供する。



今後もコロナ禍における地域課題の解決の一助となるべく、両社協力のもと、手を組んでいくとしている。