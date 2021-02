『そふび道』NEWS■緊急告知！ハリーハウゼンの「リドザウルス」予約受付中！

ストップモーションアニメの巨匠・レイ・ハリーハウゼン氏が、昨年生誕100年を迎えたことを記念して、海外メーカー・スターエーストイズが「スターエース30㎝ソフビスタチューシリーズ」として氏の大人気キャラクターを続々ラインナップしている。

これまでに、人気キャラの「サイクロプス」や「イーマ竜」がラインナップされてきたが、新たに「リドサウルス ソフビスタチュー デラックスVer.」が登場! 予約受付中だ!



リドサウルスは、1950年代の登場以来、4本足怪獣キャラクターの祖ともいえる存在で、数多くの怪獣作品に影響を与え続けてきた!



ソフビは 「カラー版」「モノトーン版」の2種あり、それぞれの「デラックスVer.」には、全高約30センチサイズのソフビスタチューがさらに映える専用ジオラマベースが付属する。これはハリーハウゼンファン、怪獣ファンには見逃せないソフビスタチューだぞ! ちなみに、ベースが付属しない一般版の「カラー版」「モノトーン版」は一般ホビーショップにて各2万7500 円(税込)で同時発売予定。



>>>カラー版、モノトーン版の詳細画像を見る



Produced with the permission of The Ray and Diana Harryhausen Foundation (Charity Number SC001419).