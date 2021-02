伊野尾慧(Hey! Say! JUMP)、森本慎太郎(SixTONES)が2月28日(日)19:00より日本テレビ系で放送されるTOKIOのレギュラー番組「ザ!鉄腕!DASH!!」に出演する。

伊野尾は城島茂、松岡昌宏とともに千葉県松戸市内の住宅街にあるレモン畑へ。皮ごとかじっても甘くてさわやかな味がするというこのレモンを使ってクレープを作る。松岡も同じレモンを使用し、クリームパスタを完成させる。

森本は松岡とスケートリンクを貸し切って“滑らない靴選手権”を開催。さまざまな靴を試しながら、氷上でも滑らない靴を選んでいく。

日本テレビ系「ザ!鉄腕!DASH!!」

2021年2月28日(日)19:00~19:58

<出演者>

TOKIO / 伊野尾慧(Hey! Say! JUMP) / 森本慎太郎(SixTONES) / and more