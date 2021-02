スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』に新キャラクター海原ミチル(CV.小岩井ことり)が登場する。

今回登場する新キャラクター海原ミチル(CV.小岩井ことり)は、陽葉学園中等部3年生。。ポップカルチャー全体に詳しく、自作ボーカルソフトによるリミックスが得意。アニソン系クラブのイベントに単身で出演し、非凡なパフォーマンスで瞬く間に多数のファンを獲得しており、その勢いでもって異例のソロDJとしてルーキーステージに参戦する。

海原ミチルのカバー楽曲「POP TEAM EPIC」は3月1日に追加予定となっている。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) Donuts Co. Ltd. All rights reserved.