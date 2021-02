塊根植物パキポディウムのフィギュアに新カラーが登場！

メディコム・トイが展開するソフビフィギュアVCD(ヴァイナルコレクティブルドールズ)で、パキポディウム・グラキリスの新たなカラーバリエーションが発売される。



パキポディウム・グラキリスは塊根植物の一種。特になにかのキャラクターというわけではなく、植物マニアからの人気が高い実在の植物である。

VCDのパキポディウム・グラキリスのシリーズは、多肉植物の専門店Botanize(ボタナイズ)とのコラボで生まれたアイテム。2020年9月に第1弾が発売されており、今回のアイテムが第5・6弾目となる。



VCD Pachypodium Gracilius MONOTONE、G.I.D./メディコム・トイ/各1万2800円+税/2021年2月発売予定/パキポディウム・グラキリスを再現したソフビフィギュア(鉢部分はABS樹脂)。各全高約21センチ。

MONOTONEは文字通りモノトーンカラー。G.I.D.(グローインザダーク)は蓄光仕様で、明るい所から暗い所へ持っていくと発光する。本体は植木鉢から取り外し可能で、鉢部分を他のカラーと交換したり、本物の植物用の植木鉢として使用することもできる。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、Botanize ONLINE STORE(botanize.jp) にて数量限定発売、なくなり次第終了。

(問)メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555、Botanize:order@anea.jp



メディコム・トイではパキポディウム以外のVCDや雑貨なども発売している。引き続きそれらの新製品情報をお届けしよう。



VCD Pharrell Williams and Minions/メディコム・トイ/1万3000円+税/ 2021年3月発売予定/ミュージシャンのファレル・ウィリアムスの「Yellow Light」のPVから、ファレル本人とミニオンズをソフビフィギュア化。ファレルはヴィンテージトイを思わせるテイストにアレンジ、ミニオンズはPV中のドット絵風表現を再現している。各全高約5.8~23センチ。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、BILLIONAIRE BOYS CLUB FLAGSHIP STORE & ONLINE STOREにて発売。

(問)メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555、ビリオネア・ボーイズ・クラブ / アイスクリーム東京:03-5770-0018



GILAPPLE SPEAKER BLACK/メディコム・トイ/6万8000円+税/2021年3月発売予定/アパレルブランドUNDERCOVER(アンダーカバー)のアイコンであるギラップル型のスピーカー。各全高約14センチ。

2.2チャンネルで、L/Rの2個セットになっている。

メディコム・トイオンラインストア各店、及びUNDERCOVER取り扱い店舗(一部店舗除く)、オンラインストアにて発売。

(問)メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555、UNDERCOVER:03-3407-1232



VCDパキポディウム・グラキリスのシリーズは、約半年の間に6種のバリエーションを展開している。メディコム・トイはあまり再販をせず、人気があるアイテムはバリエーションを変更して発売することが多いのだが、それでもこの短期間にここまでのバリエーションが連発されるのは非常に珍しい。

この連続リリースは、第1弾の通常カラーをはじめ各アイテムの人気が高く、売れ行きが好調だったことも要因だろう。

VCDの中でも変わり種のこのシリーズ、今後の展開にも注目したい。



