『THE BOYS』のビリー・ブッチャーが可動フィギュア化！ レイザーベビー付属

海外ドラマ『THE BOYS』の重要キャラクター、ビリー・ブッチャーがメディコム・トイの可動フィギュアMAFEX(マフェックス)シリーズで発売される。



『THE BOYS』(邦題『ザ・ボーイズ』)はダイナマイト・エンターテインメント社の同名アメリカンコミックを原作とした海外ドラマ。アメリカンスーパーヒーローを題材としたブラックコメディだ。

舞台は企業がスーパーヒーローチームを管理する世界。ヒーローチーム「セブン」は人々から崇拝されていたが、その実体は権力や欲に囚われ腐敗していた。

ビリー・ブッチャー率いる非能力者のチーム「ザ・ボーイズ」は、「セブン」への復讐を果たすべく戦いを始める。

THE BOYS TM (C) 2021 Sony Pictures Television Inc. and Amazon Content Services LLC. All Rights Reserved.

MAFEX WILLIAM "BILLY" BUTCHER /メディコム・トイ/8800円+税/2021年12月発売予定/「ザ・ボーイズ」のリーダー、ビリー・ブッチャーをアクションフィギュアで再現。全高約15.5センチ。

表情パーツは2種。コートは布製で着脱可能、その下のシャツとズボンは樹脂で造形されている。

THE BOYS TM (C) 2021 Sony Pictures Television Inc. and Amazon Content Services LLC. All Rights Reserved.

ライフルやバールなどの武器パーツが付属。目から光線を発する能力者の赤ちゃん「レイザーベビー」(無可動)も付属する。それぞれ付属ハンドパーツで持たせることが可能だ。



MAFEXは海外実写作品のキャラクターを数多くラインナップするシリーズだ。引き続きその新製品情報をお届けしよう。



BIRDS OF PREY(AND THE FANTABULOUS EMANCIPATION OF ONE HARLEY QUINN), and all related characters and elements (C)& TM DC Comics and Warner Bros. Entertainment Inc.(s21)

MAFEX HARLEY QUINN (OVERALLS Ver.) /メディコム・トイ/8800円+税/2021年12月発売予定/『BIRDS OF PREY(AND THE FANTABULOUS EMANCIPATION OF ONE HARLEY QUINN)』(邦題『ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY』)の主人公ハーレイ・クインをアクションフィギュア化。全高約15センチ。

今回フィギュア化されたのはオーバーオール姿。表情パーツは2種。ハンマー、ローラースケートパーツ、ハイエナの「ブルース」(無可動)が付属する。



>>>MAFEX新作の画像を全部見る



<問い合わせ先>

メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555



※一部の写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。