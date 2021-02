SPiCYSOL、「繋がり」をテーマにしたEP『ONE-EP』でメジャーデビュー

SPiCYSOLが、2021年4月7日に配信リリースするEP『ONE-EP』でメジャーデビューを果たす。



2月25日に大阪・梅田クラブクアトロにて行われたワンマンライブにて、ワーナーミュージック・ジャパンよりメジャーデビューすることを発表したSPiCYSOL。4月7日に配信リリースされる『ONE-EP』には、TELASA初オリジナルドラマ『主夫メゾン』の主題歌となっている「ONLY ONE」を含め、メジャーデビューへの意気込みと共に制作されたSPiCYSOLらしいサウンドを提示する楽曲が収録される予定である。また、「ONLY ONE」は3月5日より先行して配信がスタートする。



今作EPのジャケットは、Vo.KENNYがイラスト&デザインを手がけており、音源やライフスタイルを始め自然や海を常々意識する彼らの生活に新たな光(メジャーデビューとしての比喩)が差している様子が描かれている。そして、メジャーデビューを記念して3月1日21時よりワーナーミュージック・ジャパン公式Instagramにてインスタトークライブを実施する。詳細はオフィシャルよりアナウンスされる予定。



また、今回のメジャーデビューについて、メンバーからコメントが届いている。



・メンバーコメント

KENNY(Vo)

スケールは大きくなりますが、これからも変わらぬスタイルでみんなと音楽を楽しめればと思います。



AKUN(Gt)

メジャーデビューが決まりました。約7年間、インディーズで活動してた事をワーナーが認めてくれて今まで一緒に歩んできてくれた仲間にさらに新しい強力な仲間達が加わってくれました。こんな時代だからこそ、もっと上を目指して常にみんなに寄り添える音楽を届けていきたいと思います。これからも応援よろしくお願いします。今年デビュー1年目33歳ルーキー、AKUNより



PETE (Key,Trumpet,Cho )

ここからもっと多くの人に知ってもらえて挑戦できる幅も広がるんだ! という期待感が大きいです。海外のアーティストとのコラボや大きな島でのフェスなど、夢の実現に向けて色々挑戦していきたいと思っています。



KAZUMA(Dr)

純粋に、これからどんな事が起こるのか楽しみです。約7年のインディーズ期間で俺らがインディーズで出来る事、経験するべき事はしっかりしてきたつもりです。なので、俺らの準備が整った今、メジャーのフィールドに立って、今よりさらに表現の幅を広げたり、さらにプロフェッショナルな事をしてお客さんを楽しませていきたいです。





<リリース情報>







SPiCYSOL

メジャー1stデジタルEP『ONE-EP』



2021年4月7日(水)配信リリース

=収録曲=

ONLY ONE

From the C

タイトル未定

計3曲収録



先行デジタルシングル「ONLY ONE」

2021年3月5日(金)配信リリース



<ライブ情報>



「SPiCYSOL QUATTRO TOUR 2021」



2021年3月5日(金) 東京 渋谷CLUB QUATTRO

時間:開場18:00/開演18:30 ※SOLDOUT

※当初より開演時間を前倒し、全公演18:30開演と変更になりました



ツアーファイナル渋谷CLUB QUATTRO公演の無料生配信が決定!

「SPiCYSOL クアトロツアーファイナル生配信!」



2021年3月5日(金)18:30 START

SPiCYSOLオフィシャルYouTube:https://youtu.be/WLoN3LALPWU



SPiCYSOL オフィシャルサイトHP:https://spicysol.com