SCANDALの「海外人気」事情に迫る！「YouTubeのコメントとかも、海外からすごい」

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。2月22日(月)の放送では、リスナーからのメールとともに、SCANDALの「海外人気」事情について考察していきます。HARUNA:今週はたくさんメールを読む回です。<RN.はりーはりぃさんからのメール>宇崎竜童さんと共演したBSテレ東の番組(「宇崎竜童 40年目の通過点」)を見て以来応援しております。結成15周年のファン投票(SCANDAL結成15周年記念楽曲人気投票「VOTE YOUR BEST SONG」)が始まったということで、順位の参考にSpotifyをチェックしていたのですが、ページのはじのほうにリスナーの所在地という項目を見つけました。1位ジャカルタ、2位サンチャゴ、3位トウキョウ、4位シンガポールというのにびっくり仰天。投票は日本在住とのことですので、参考にしていいものやら迷っております(がんばれニッポンのリスナー)。日本と海外で曲の好みの志向に違いがあったら教えてもらえないでしょうか。ちなみに、私の一押しは「LOVE SURVIVE」、おじさんも切なくなる「ビターチョコレート」、これはすごいぞ「LOVE ME DO」を中心に投票を繰り返そうと思っております。HARUNA:1位はジャカルタなんですね……。RINA:私たちは日本での活動がメインやけど、半分は海外のリスナーやからね。MAMI:インスタもだよね?RINA:50%海外やもん。MAMI:インスタでどこの国の人がチェックしてくれてるのかなあって見てみると1位は日本だけど、2位が香港とかね。TOMOMI」(インスタをチェックして)私は1位香港……。スタッフ:え、皆さん、もしかして「外タレ」枠?RINA:もちろん日本でも頑張りたいって思ってるんですよ。TOMOMI:…でも逆輸入かもしれん……もしかすると私たちは。RINA:日本語でしか更新してないのにね、すごいよね。MAMI:(インスタをチェックして)私は2位インドネシア、フィリピン、アメリカ、メキシコってなってます。RINA:これはあくまで裏テーマだけど、日本でも頑張ろうってあるねんで?MAMI:日本のみんなにも届いてほしいってね(笑)HARUNA:頑張れ日本のリスナー!(笑)RINA:海外のほうがライブの動員がいいところもあるし……そうなのよ。HARUNA:メキシコで2,000人のハコ(ライブ会場)でライブが出来たりで、びっくりですよ、自分たちでも。TOMOMI:香港でもアリーナでやったしね。RINA:うん、ちっちゃいアリーナ。TOMOMI:キャパとしては、武道館のほうが近いかな。HARUNA:YouTubeのコメントとかも、海外からすごいもんね。MAMI:たまに日本ファンの子が、日本語のコメント全然ないって……。スタッフ:この番組がSpotifyで流れていることも大きいんですかね?MAMI:それは大きいと思う。RINA:日本のファンの方はもちろん、海外のファンの方にもめちゃくちゃ支えられてます。TOMOMI:15周年のファン投票も始まってるからね。人気曲投票なので、ぜひよろしくお願いします!* * *ということで、結成15周年の人気曲投票企画は8月まで続きますので、皆さまぜひエントリーしてください! この続きは音声サービス「AuDee」でチェック!▶▶この日の放送内容を「AuDee(オーディー)」でチェック!----------------------------------------------------スマホアプリ「AuDee(オーディー)」では、スペシャル音声も配信中!★ダウンロードはこちら→https://audee.jp/about----------------------------------------------------<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee、Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056