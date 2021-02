平井堅のニューアルバム「あなたになりたかった」が5月12日にリリースされる。

2016年発表の「THE STILL LIFE」から約5年ぶりのオリジナルアルバムとなる本作には、「映画ドラえもん のび太の南極カチコチ大冒険」の主題歌「僕の心をつくってよ」をはじめとするタイアップ曲、あいみょんとのコラボ楽曲「怪物さん feat. あいみょん」、そして新曲などを収録。初回限定盤には2020年12月に行われたオンラインライブ「Ken Hirai 25th Anniversary Special !! Ken's Bar -ONLINE-」、ファンクラブ限定盤には2019年12月に中国・上海で行われたライブ「KEN HIRAI Ken's Bar Special!! In SHANGHAI」の映像を収めたDVD / Blu-rayが付属する。

またアルバム「あなたになりたかった」の発売日にはミュージックビデオ集「Ken Hirai Films Vol.15」が同時リリースされることも決定。本作には全編インドで撮影し話題となった「ソレデモシタイ」、安室奈美恵とのコラボ曲「グロテスク feat. 安室奈美恵」など18曲のMVが収められる予定だ。

平井堅 コメント

憂鬱と夢見心地を行ったり来たりの我が心模様は、いつだって誰かを羨み、此処ではない何処かに行きたがるのです。

平井堅「あなたになりたかった」収録内容

CD

・僕の心をつくってよ

・ノンフィクション

・トドカナイカラ

・知らないんでしょ?

・half of me

・いてもたっても

・#302

・怪物さん feat. あいみょん

ほか

初回限定盤付属DVD / Blu-ray

「Ken Hirai 25th Anniversary Special !! Ken's Bar -ONLINE-」映像

ファンクラブ限定盤付属DVD / Blu-ray

「KEN HIRAI Ken's Bar Special!! In SHANGHAI」映像

平井堅「Ken Hirai Films Vol.15」収録曲(※曲順未定)

・告白

・桔梗が丘

・グロテスク feat. 安室奈美恵

・ソレデモシタイ

・君の鼓動は君にしか鳴らせない

・Plus One

・魔法って言っていいかな?

・僕の心をつくってよ

・ノンフィクション

・トドカナイカラ

・知らないんでしょ?

・half of me

・#302

・いてもたっても

・怪物さん feat. あいみょん

・ON AIR

・ほっ

・切手のないおくりもの