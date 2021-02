NiziUの新曲「FESTA」が大阪のテーマパーク、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンとコラボレーション。4月よりパーク内にて特別プログラム「NO LIMIT! TIME」が開催される。

「NO LIMIT! TIME」は、コロナ禍で自粛や制約が多い中でも「来場者を超元気にしたい」というUSJの思いにNiziUが賛同し実現した特別なプログラム。NiziUがこのショーのために提供した新曲「FESTA」が突然パーク中で流れ出し、そのリズムに合わせてクルーやエンタテイナーが踊るという内容で、ゲストは一緒に踊りながらリアルエンタテインメントが生み出す感動や興奮を体験することができる。

さらに1日1回の“ウルトラ・スペシャルバージョン”では、キャラクターをはじめ、より多くのクルーやエンタテイナーがダンスに参加。パーク内ではイベントを楽しむアイテムとして、振って音を鳴らすことができる「ブラストクラッパー」が販売される。

また4月より、好きなBGMを聴きながらコースターに乗れるアトラクション「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」に「FESTA」が搭載されることも決定した。

(c)Sony Music Labels Inc./JYP Entertainment. (c)'76, '21 SANRIO APPROVAL NO. EJ1022401 (c)2021 Peanuts (c)2021 Sesame Workshop (c)TM & (c)Universal Studios & Amblin Entertainment (c)Curious George, created by Margret and H.A. Rey, is copyrighted and trademarked by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company and used under license. Licensed by Universal Studios Licensing,Inc. All rights reserved. (c)Walter Lantz Productions