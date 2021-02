シンガーソングライター・にしな 学生時代は「ビリーズブートキャンプを…！」

シンガーソングライターのにしなさんが、2月24日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。ラジオ初出演の感想や音楽を始めたきっかけなど、パーソナリティのさかた校長、こもり教頭の質問に答えました。さかた校長:今夜のSCHOOL OF LOCK! には、俺が今いちばん気になっている人! にしな先生が初来校!にしな:よろしくお願いします。校長・教頭:よろしくお願いしますーーー!さかた校長:僕がオファーをさせていただきましたら、まさか本当に来てくださって……!こもり教頭:ね! 来ていただいてありがとうございます。にしな:ありがとうございます!さかた校長:にしな先生、ラジオのご経験はあるんですか?にしな:初めてです。さかた校長:うーわ! 貴重ですよ、これは。こもり教頭:嬉しいですね。緊張はされてないですよね?!にしな:うぅ…………キンチョウ……シテ……います。こもり教頭:どこから声出してるんですか!?(笑)。さかた校長:体の隙間から声が出ていましたよ(笑)。そりゃ緊張するよね。にしな:入ってきたときは緊張していたんですが、今はお2人の優しい感じに……のれています(笑)。こもり教頭:(笑)。さかた校長:にしな先生はSpotifyの「RADAR:Early Noise 2021」に選出されていまして、僕はそこで聴いてドはまりしたんですけど。にしな先生の曲は帰り道に合うのよ。夜の帰り道に、僕を溶かしてくれています。それがすごく気持ちいい!にしな:ありがとうございます。こもり教頭:校長がこの話をSCHOOL OF LOCK! でしたときに、ちょうど聴いてくださっていたとか?にしな:そうなんです。まさか“にしな”というワードが出ると思っていなかったので、最初は違う人かなって思いました。さかた校長:(笑)。しかもそのときに、にしな先生が番組宛てにメールをくれまして、『いつか生放送教室に遊びに行けたら嬉しいです』と言ってくれたんですよ。それで、僕が直接真摯にメールで依頼させていただきました。こもり教頭:それを読んでどう思いました?にしな:「本当にきた!」と思って……(笑)。こもり教頭:同級生に告白される前みたい(笑)。さかた校長:(笑)。そうして今夜、本当に来てくれました。こもり教頭:にしな先生の声が届くのは今夜が初ということですから、生徒のみんなは楽しみにしてほしいと思います!さかた校長:SCHOOL OF LOCK! は10代の生徒たちがたくさん聴いてくれているのですが、にしな先生は小中高とどんな学生でしたか?にしな:小学校はどちらかというと男の子っぽくって、駆けまわっていました。みんなでサッカーとかしていましたね。さかた校長:じゃあ教室で女の子の友達としゃべるとかより、男子と外で遊ぶ感じだったんですか?にしな:女の子の友達が、外に行く子が多かったんです。こもり教頭:なるほど! 男女分け隔てなくみたいな。にしな:そうですね。さかた校長:中学校は?にしな:テニス部でした。でも3年生くらいになったらテニスコートが使えなくなって、ずっとビリーズブートキャンプをしていました(笑)。さかた校長:中3でビリーズブートキャンプって……(笑)。そのころ流行っていたんですか?にしな:顧問の先生がDVDをゲットしてきて……ちょっと昔に流行っていたと思うんですけど。こもり教頭:そうですよね。僕が小学校のころに流行っていましたから。さかた校長:え? 音楽にはいつ出会うんですか?にしな:始めたのは高校3年生とかです。さかた校長:きっかけみたいなのがあったんですか?にしか:中学校のころの友達がソニーミュージックさんの無料レッスンみたいなものを受けていて、私もそれに応募して受かったのをきっかけに始めました。さかた校長:すごいな。それまでは、音楽には興味あったんですか?にしな:気持ち的にはありました。さかた校長:カラオケとかには行かれていたんですか?にしな:カラオケは……恥ずかしくて、全然行ってなかったです。さかた校長:え~! 歌に自信はあったんですか?にしな:なかったです。ただ好きでした。さかた校長:そして、2017年の(当番組が開催する10代限定の夏フェス)「未確認フェスティバル」にも応募してくれてたんですよね?にしな:はい。音楽を始めて初めて応募したんですけど。「通らないだろうな」と思っていたら一次予選に通って、「この先をもっと見てみたいな、頑張ろう」と思いました。さかた校長:人生で初めて世に音楽を聴かせて評価された、ということだったんですかね?にしな:そうですね。あと、友達とかに言ってなかったんですけど、一次予選を通ると一般投票があるじゃないですか。少しでも次に行きたくて、初めて「自分が音楽をやっていて」……という話をしたりしました。すごく大きなきっかけになりました。さかた校長:お~! 一歩踏み出すきっかけになったんだ。どんどん音楽の道につながっていっているね。こもり教頭:そうですね。さかた校長:そこから、2020年10月7日にデジタルリリースされました「ランデブー」に至るまでには、どういう活動をされてきたのですか?にしな:最初は自分でライブハウスに連絡をして「出させてください」とお願いして、頑張ってお客さんを少しずつ増やして……路上ライブをやってみたり、配信とかもちょっとやってみたりとかして。コツコツとやっていました(笑)。さかた校長:バンドではなくシンガーソングライターを選んだのには、理由があるんですか?にしな:中高と軽音楽部がなかったという環境もあって、仲間を見つけるタイミングがなかったというのもありますし……最終的には1人でやるのが向いていたんだ、と思っています。さかた校長:でも最初は人前で歌うのも恥ずかしかったのに、ライブハウスにも自分から声をかけたり、前に行くために少しずつ行動を起こすようになったんですね。にしな:そうですね。なんか、ネジがはずれるタイミングがあって(笑)。「いっちゃお!」ってなるんですよね(笑)。こもり教頭:(笑)。さかた校長:「音楽をしていこう!」という覚悟とか思いがあふれた瞬間なんですか?にしな:そうですね。あとは「失敗してもいいかな」と思う瞬間というか。なんか、ライブハウスに出て「上手く歌えなかったらどうしよう……」って考えたら止まっちゃうんですけど、「最初だし失敗してもいいかな」って……。それはプロの考えとは違うかもしれないですけど、そういう思いになったときにネジがはずれるというか。ランデブー / にしな【Music Video】<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/