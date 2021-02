AFCチャンピオンズリーグ(ACL)2021・グループステージのマッチスケジュールが発表された。

今季のACLには川崎フロンターレ、ガンバ大阪、名古屋グランパスが出場。プレーオフを勝ち上がればセレッソ大阪にも参加する可能性が残されている。開催スケジュールはすでに発表されていたが、今回マッチスケジュールが改めて発表された。

また、これに伴い、明治安田生命J1リーグの第10節の試合日程も決定。これまでACL出場クラブは未定となっていたが、川崎vsサンフレッチェ広島、名古屋vsサガン鳥栖、G大阪vs清水エスパルスの一戦は、4月14日(水)〜16日(金)の期間に行われることとなった。

ACLグループステージの日程は以下の通り(日本チーム関連分)。

【グループG】

江蘇(中国)、名古屋グランパス(日本)、ジョホール・ダルル・タクジム(マレーシア)、東地区プレーオフ勝者3[浦項スティーラーズ(韓国) 対 ラチャブリFC(タイ)]

4月21日(水) ジョホール・ダルル・タクジムvs 名古屋グランパス

4月24日(土) 名古屋グランパス vs 江蘇

4月27日(火) 東地区プレーオフ勝者3 vs 名古屋グランパス

4月30日(金) 名古屋グランパス vs 東地区プレーオフ勝者3

5月3日(月) 名古屋グランパス vs ジョホール・ダルル・タクジム

5月6日(木) 江蘇 vs 名古屋グランパス

【グループH】

全北現代モータース(韓国)、ガンバ大阪(日本)、タンピネス・ローバーズFC(シンガポール)、シドニーFC(オーストラリア)

4月22日(木) タンピネス・ローバーズFC vs ガンバ大阪

4月25日(日) ガンバ大阪 vs 全北現代モータース

4月28日(水) シドニーFC vs ガンバ大阪

5月1日(土) ガンバ大阪 vs シドニーFC

5月4日(火) ガンバ大阪 vs タンピネス・ローバーズFC

5月7日(金) 全北現代モータース vs ガンバ大阪

【グループI】

川崎フロンターレ(日本)、北京FC(中国)、ユナイテッド・シティFC(フィリピン)、東地区プレーオフ勝者4※[大邱FC(韓国) 対 チェンライ・ユナイテッド(タイ)]

4月21日(水) 川崎フロンターレ vs 東地区プレーオフ勝者4

4月24日(土) 北京FC vs 川崎フロンターレ

4月27日(火) 川崎フロンターレ vs ユナイテッド・シティFC

4月30日(金) ユナイテッド・シティFC vs 川崎フロンターレ

5月3日(月) 東地区プレーオフ勝者4 vs 川崎フロンターレ

5月6日(木) 川崎フロンターレ vs 北京FC

【グループJ】

広州FC(中国)、ポートFC(タイ)、傑志(香港)、東地区プレーオフ勝者2※セレッソ大阪(日本) 対 [メルボルン・シティ(オーストラリア) 対 シャン・ユナイテッド(ミャンマー)の勝者]

4月22日(木) 広州FC vs 東地区プレーオフ勝者2

4月25日(日) 東地区プレーオフ勝者2 vs 傑志

4月28日(水) 東地区プレーオフ勝者2 vs ポートFC

5月1日(土) ポートFC vs 東地区プレーオフ勝者2

5月4日(火) 東地区プレーオフ勝者2 vs 広州FC

5月7日(金) 傑志 vs 東地区プレーオフ勝者2

また、J1リーグ第10節の試合日程は以下の通り。なお、試合開催日についてはACLの開催地等の追加情報が確定次第、発表となる。

4月14日(水)or15日(木) 川崎フロンターレ vs サンフレッチェ広島

4月14日(水)or15日(木)or16日(金) 名古屋グランパス vs サガン鳥栖

4月14日(水)or15日(木) ガンバ大阪 vs 清水エスパルス