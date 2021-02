東映スパイダーマンのレオパルドンがジャンボソフビに！

『スパイダーマン』東映TVシリーズに登場する巨大ロボット、レオパルドンが全高約60センチの大型ソフビになって発売される。



『スパイダーマン』東映TVシリーズは、日本の東映が米国マーベルの正式許諾を受けて制作した1978年の特撮作品。設定に大幅なアレンジが加えられており、日本人の山城拓也がスパイダーマンに変身、悪のインベーダー鉄十字団と戦う。

レオパルドンは宇宙船マーベラーから変形する巨大ロボ。東映版の独自要素だが、近年、パラレルワールドのスパイダーマンが集結するアメコミ『スパイダーバース』『スパイダーゲドン』で活躍したことで話題となった。

(C) 2021 MARVEL Leopardon: Based on original 1978 Spider-Man TV Series created by TOEI Company, Ltd.



ジャンボソフビ/レオパルドン/メディコム・トイ/7万円+税/2021年8月発送予定/ソフビ人形。全高約60センチ。原型制作ベアモデル。

1/6計画店頭、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2021年2月24日(水)00:00から2021年3月31日(水)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。



放送当時、ポピー(現バンダイ)からはレオパルドンのジャンボマシンダーが発売されており、その全高も約60センチだった。

今回のジャンボソフビは、発売されたレオパルドンのアイテムとしてはタイ記録で最大級のサイズになるだろう。



