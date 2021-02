かわいいミニソフビガチャVAGの第26弾が3月に発売予定！

メディコム・トイがプロデュースし、プレステージが販売するミニソフビのカプセルトイVAG(ヴァイナルアーティストガチャ)の第26弾が、2021年3月に発売となる。



VAGは全高約6センチ、1回500円(税込)のカプセルトイ。一部既存キャラクターの版権ものも存在するが、基本的にはアーティストたちのオリジナルソフビがラインナップされている。



アーティスト系のソフビは8000~1万円前後と決して安くなく、抽選販売やイベント限定の場合もあり入手難易度も低くない。

だがVAGはカプセルトイの手軽さとコレクションしやすい大きさが評価され、2014年の第1弾発売以来人気が上昇、発売後数日で売り切れるアイテムも出るほどの人気シリーズとなった。

(C) serinorica (C) 永井豪/ダイナミック企画 (C) KAORI HINATA (C) KAE TANAKA (C) 0313 (C) UAMOU

VAG(VINYL ARTIST GACHA)SERIES26/プレステージ/1回500円(税込)/2021年3月発売予定/ミニソフビのカプセルトイ。各全高約6センチ。

今回は「海獣サンディBABY」「マジンガーZ × MORRIS」「かえちゃんVol.2」「ゼロリボーン」「DINO UAMOU」の全5種、それぞれに5色カラーバリエーションあり。

基本的にカプセル筐体は種類毎に分けられており、たとえばゼロリボーンの台からはゼロリボーン各色だけが出るようになっている。

http://www.prestage.co.jp/



メディコム・トイではVAG以外にもソフビ人形を発売・プロデュースしている。引き続きそれらの新製品情報をお知らせしよう。

(C) 石森プロ・東映

嵐(後期版)、グレムリン/メディコム・トイ/8800円+税(左)、7800円+税(右)/2021年7月発送予定/東映特撮のヒーローや怪人などをレトロソフビ化する東映レトロソフビコレクションの新作。各全高約24センチ。

『変身忍者嵐』の主人公である嵐は、バトンを武器とする後期版を再現。嵐と戦う西洋妖怪グレムリンは、小柄な体格を意識して若干小さめに造形されている。

1/6計画店頭、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2021年2月24日(水)00:00から2021年3月31日(水)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。

(C) 石森プロ・東映

ショッカーライダーNo.1 ミドルサイズ、ギラーコオロギ ミドルサイズ、エレキボタル ミドルサイズ/メディコム・トイ/5400円+税(左)、4500円+税(中、右)/2021年7月発送予定/東映レトロソフビコレクションミドルの新作。各全高はレトロソフビ界でミドルサイズと呼ばれる約15センチ。

『仮面ライダー』に登場した、いわゆる「にせライダー」のショッカーライダーと、ショッカー怪人ギラ-コオロギ、エレキボタルをソフビ化。

1/6計画店頭、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2021年2月24日(水)00:00から2021年3月31日(水)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。

TM & (C) TOHO CO., LTD.

ゴジラ(怪獣総進撃版)/メディコム・トイ/1万2000円+税/2021年5月発送予定/ソフビ作家・安楽安作が、『怪獣総進撃』版ゴジラをレトロデフォルメでソフビ化。全高約26センチ。

メディコム・トイ オフィシャルブログにて2021年2月24日(水)00:00から2021年3月10日(水)23:59まで申し込みを受け付け、抽選販売。

(C) 梶原一騎・辻なおき/講談社・東映アニメーション

ビッグタイガー(タイガーマスク アニメ版)、アトラス(タイガーマスク アニメ版)/メディコム・トイ/各7800円+税/2021年7月発送予定/アニメ『タイガーマスク』に登場したレスラーをレトロソフビ化。各全高約25センチ。

1969年に中嶋製作所より発売されたソフビのタイガーマスクシリーズの素体に、電人の完全新規造型のパーツを組み合わせている。1969年当時イメージのタスキとマントが付属。企画協力:講談社・ナカジマコーポレーション、協力:桝山直人・狩野主税。

1/6計画店頭、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2021年2月24日(水)00:00から2021年3月31日(水)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。

TM & (C) 2021 WWE. All Rights Reserved.

SFS アルティメット・ウォリアー(チェストペイントホワイト版)/発売元:イングラム、販売元:メディコム・トイ/8800円+税/2021年6月発送予定/伝説的なプロレスラーなどをレトロソフビ化するソフビ・ファイティングシリーズの新作。全高約25センチ。

1/6計画店頭、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2021年2月24日(水)00:00から2021年3月31日(水)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。



1960~70年代に発売された当時のソフビをイメージしたデフォルメを指して「レトロデフォルメ」と呼び、そうしたデフォルメのソフビを「レトロソフビ」と呼ぶ。

基本的にはキューピー人形を思わせるような幼児体型や、低頭身デフォルメを指すことが多いが、作品やソフビ作家、メーカーにより解釈・表現はまちまちで、絶対的な定義は存在しないのが実情である。





メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555



