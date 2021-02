米国航空宇宙局(NASA)は2021年2月23日(日本時間)、19日に火星探査車「パーサヴィアランス」が火星に着陸した際に"自撮り"した動画を公開した。

着陸の様子を捉えた動画が撮影されたのは初めて。また、火星着陸の直後に撮影した写真や、火星を回る探査機が捉えたパーサヴィアランスの写真なども公開された。

Perseverance Rover’s Descent and Touchdown on Mars (Official NASA Video) (C) NASA/JPL-Caltech