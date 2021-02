大阪梅田に『チャイロイコグマルシェ』期間限定オープン♪

キデイランドは、サンエックスの協力により、『チャイロイコグマルシェ』を2021年3月11日(木)から3月25日(木)までの期間限定でキデイランド大阪梅田店 地下1階にオープンする。



”チャイロイコグマ” は、人気キャラクター「リラックマ」に登場するキャラクター。はちみつの森に住んでいる本物のクマで、はちみつが大好き! リラックマたちとは、はちみつの森で出会ってからとってもなかよしだ。



初登場時から大人気の "チャイロイコグマ" は、2021年で5周年! 2018年、2019年に期間限定でオープンした「コリラックマmeetsチャイロイコグマストア」にて、いずれの店舗でもコリラックマとの仲良しな姿が描かれたアートが大変人気となり、連日賑わった。



2020年4月、『チャイロイコグマルシェ』は期間限定で大阪梅田店にオープンする予定だったが、2021年3月にオープンすることが決定。どたどしい関西弁で、ちょっぴりドキドキしている様子のチャイロイコグマとお友達が出迎える可愛らしいオリジナルアートが公開された。



『チャイロイコグマルシェ』では、ここだけの限定商品や、「チャイロイコグマのお友達」テーマをモチーフにした先行販売商品、お買い上げ特典を用意。

ぜひこの機会に、大阪に登場した "チャイロイコグマ" のとってもかわいいお店『チャイロイコグマルシェ』に遊びに行こう♪



また、入場は事前予約制となっている。詳細はホームページ、Twitterをチェック!



>>>商品画像や購入特典を全て見る♪



(C)2021 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.