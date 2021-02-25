キャンプや車中泊のほか災害時にも使える！501Whの大容量ポータブル電源「モンスターパワー」を発売｜阿部商会 MARVELLOUS｜

阿部商会は、同社が展開するMARVELLOUS（マーヴェラス）ブランドから、大容量ポータブル電源「MONSTER POWER Portable Power Station 500」を2021年2月下旬に発売する。



【画像でみる】マーベラスの大容量ポータブル電源MONSTER POWER Portable Power Station 500



「MONSTER POWER Portable Power Station 500」は、三元系のリチウム電池を採用し、501Whの容量を持つポータブル電源。AC出力やDC出力に対応し、キャンプや車中泊などのアウトドアで使えるほか、万が一の災害時でも活用可能な製品だ。



出力は家電製品が使えるAC出力を2口（100V、合計500Wまで）のほか、DC出力はシガーソケット（12V/10A、120Wまで）と2つのDCジャック（12V／5A、合計120Wまで）、USB タイプＡポート（5V/2.4Aが3口とクイックチャージが1口）、そしてUSBタイプＣポート（PD60W〈20V/3A〉）の4つの出力モードに対応。本体に充電しながらデバイスに給電できるパススルー充電にも対応する。



AC出力については正弦波を採用。家庭用100Vと同じように家電製品などを安心して使える。



5つの保護モード（温度、短絡、低圧、過電流、過電圧）により、安全に使用できる。本体を充電する際に使用する付属のACアダプターは、電気用品安全法（PSE）適合性検査に合格しPSEマークが入る。



［MONSTER POWER Portable Power Station 500製品仕様］

■品番：MARV-PB-27GR

■バッテリー容量：501Wh （139,200mAh）

■AC出力波形：500W正弦波

■DC入力：DC12V/24V

■AC出力：100V 60Hz（2口）

■USB出力：

タイプＡ出力…5V/2.4A（3口）／Quick Charge〈5V/3A、9V/2A、12V/1.5A〉（1口）

タイプＣ入力／出力…PD60W（20V/3A）、15V/3A、12V/3A、9V/3A、5V/3A（1口）

■DC出力：12V/5A ×2、12V/10A ×1（シガーソケット）

■充電時間：

ACアダプター使用時…約7～9時間

12Vシガーソケットケーブル使用時…約8～10時間

■サイズ：260mmx173mmx202mm

■重量：4.7kg

■価格：7万400円





阿部商会

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