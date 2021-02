TVアニメ「スケートリーディング☆スターズ」と東京・カプコンカフェ池袋店とのコラボカフェイベントが、3月12日から4月22日まで開催される。

メインビジュアルには、前島絢晴、流石井隼人、篠崎怜鳳ら登場キャラクターたちがカフェの準備をしている姿が描かれた。メニューやコラボグッズなどの詳細は後日発表される。

アニメ「スケートリーディング☆スターズ」コラボ

期間:2021年3月12日(金)~2021年4月22日(木)

時間:10:00~22:00(ラストオーダー21:00)

場所:東京都 カプコンカフェ 池袋店

