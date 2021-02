CHAI、シカゴのラッパーRic Wilsonフィーチャリング新曲ゲリラ配信＆ツアー開催

CHAIが、2021年5月21日にリリースする3rdアルバム『WINK』から先行シングル「チョコチップかもね (feat. Ric Wilson)」を2月24日にゲリラリリースした。



本楽曲は、2019年の「Pitchfork Music Festival」から交友関係があったRic Wilsonとのフィーチャリングが実現。トラックを担当したBIGYUKIはアメリカのジャズ誌「JAZZ TIMES」の読者人気投票で、ハービー・ハンコックやチック・コリアに並んでベスト・キーボード・アーティストに選出されたNY在住のキーボーディスト / プロデューサー。さらには、Qティップやローリンヒル等数多くの海外アーティストと共演した日本人アーティスト。また、あわせて2月24日18時に「チョコチップかもね (feat. Ric Wilson)」のMVを公開する。公開を記念し、18時10分頃からCHAIのofficial Instagramアカウントにて、レコーディングやビデオ撮影の裏話などのトークを行うInstagram LIVEの配信も決定している。



関連記事:【ライブレポ】CHAIがステージで体現した「新しい自分」になる生き方







さらに、3rdアルバム『WINK』の発売を記念し、ツアーの開催が決定。「WINK TOGETHER TOUR」と題し、2021年5月30日地元・名古屋ReNY Limitedを皮切りに、6月6日東京・TSUTAYA O-EAST、6月19日大阪・umeda TRADの3公演を予定している。



・CHAI コメント

増えていくもの、減っていくもの。

あって欲しいもの、無くなって欲しいもの。

歳を重ねるといろいろあるけれど、その度に増えていく自分のホクロが私は大好き!

それはチョコチップクッキーみたいで、

たくさんあるほど嬉しくなっちゃって、

いつの間にかオリジナルになる♡

そんな曲だよ!踊ろう〜♡





<リリース情報>







CHAI

3rdアルバム『WINK』



発売日:2021年5月21日(金)

SUB POP / OTEMOYAN record

ダウンロード&ストリーミング:

https://smarturl.it/chai.WINK

収録曲:

1. Donuts Mind If I Do(★先行配信中)

2. チョコチップかもね(feat. Ric Wilson)(★先行配信中)

3. ACTION(★先行配信中)

4. END

5. PING PONG!(feat. YMCK)

6. Nobody Knows We Are Fun

7. Its Vitamin C

8. IN PINK(feat. Mndsgn)

9. KARAAGE

10. Miracle

11. Wish Upon a Star

12. しょっぱい



<イベント情報>



「WINK TOGETHER TOUR」



2021年5月30日(日)愛知・名古屋ReNY Limited

2021年6月6日(日)東京・TSUTAYA O-EAST

2021年6月19日(土)大阪・umeda TRAD

※チケット販売についての情報は後日発表。



CHAIオフィシャルサイト:http://chai-band.com