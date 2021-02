オフスプリング、通算10作目となる9年振り新アルバム発売

オフスプリングが、2021年4月16日に最新アルバム『Let The Bad Times Roll』を発売する。



パンク・ロックシーンのレジェンドであるオフスプリング。これまで全世界で4000万枚以上のアルバムセールスを誇り、ツアーもコンスタントに行い、過去10年間だけでも500回以上の公演を行なってきた。最新アルバムに参加するバンドメンバーは、シンガーのデクスター・ホランド、ギタリストのヌードルズ、ドラマーのピート・パラダ、新ベーシストのトッド・モースの4人となっている。



新曲は、バンドのカリフォルニア州ハンティントンビーチのスタジオを含む様々な場所で、ここ数年の間に書き上げられたもの。プロデューサーには、伝説のロック・プロデューサーのボブ・ロックを迎えて作られた。 作詞担当のデクスター・ホランドを始めとするメンバーは、今日の文化的な瞬間に目を向けて制作されており、2019年後半に書かれ、2020年にレコーディングされたタイトル曲の「Let The Bad Times Roll」は、アメリカの現在進行形の課題を反映している。今作について、ホランドは「世界のリーダーたちが『俺たちはベストを尽くしている』と言う代わりに、『クソ食らえ』と言っているような、歴史的にユニークな時期を迎えているような気がするんだ。それはとても怖いことだ」、また、ギタリストのヌードルズは「みんなが言っているんだ、もし全てが地獄に落ちるのだとしても、俺たちはそのなかで最大限やるしかないし、少なくとも元気にやったほうがいいね。Let The Bad Times Roll !!」と、語っている。



また、2021年2月24日からプレオーダーもスタートし、先行シングル『Let The Bad Times Roll』も同日にリリースされている。





<リリース情報>







オフスプリング

『LET THE BAD TIMES ROLL』



発売日:2021年4月16日(金)

価格:3300円(税込)

(日本盤内容:歌詞対訳・解説付き 日本盤ボーナス・トラック2曲収録)

試聴/予約:https://caroline.lnk.to/ltbtr_offspring



=日本盤収録予定トラック・リスト=

1. This Is Not Utopia

2. Let The Bad Times Roll

3. Behind Your Walls

4. Army of One

5. Breaking These Bones

6. Coming For You

7. We Never Have Sex Anymore

8. In The Hall of the Mountain King

9. The Opioid Diaries

10. Hassan Chop

11. Gone Away

12. Lullaby

13. Guerre Sous Couvertures (日本盤ボーナス・トラック)

14. The Opioid Diaries (LIVE) (日本盤ボーナス・トラック)



日本公式サイト:https://carolineinternational.jp/the-offspring/