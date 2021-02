『ラブライブ！スーパースター!!』7月よりTVアニメ放送開始予定！

オールメディアで展開するスクールアイドルプロジェクト、ラブライブ!シリーズ。生配信番組『ラブライブ!シリーズ Aqours・虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会・Liella! いっしょに生放送』で、シリーズ最新情報を発表した。



まずAqours結成6周年を迎える『ラブライブ!サンシャイン!!』では、2021年6月30日より新プロジェクト「We Are Challengers Project 」が始動。

Aqours初となるキャスト実写PVの制作、2017年から恒例の『Aqours CLUB CD SET 2021』発売&「Aqours CLUB 2021」開設が決定した。さらに、『LoveLive!Days ラブライブ!総合マガジン』での誌面連載企画『幻日のヨハネ -SUNSHINE in the MIRROR-』がこれまでとは一味違ったマルチ展開を始動するという。



『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』では、”あなた” と一緒に叶えたい「次のときめき」を目指す新プロジェクト「Road to Next TOKIMEKI Stories」が始動! その一環として、『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 ユニットライブ&ファンミーティング』の開催、NHK Eテレでの再放送、3月20日・21日開催のイベント「校内シャッフルフェスティバル」のオンライン配信実施が決定した。



そして待望の新作『ラブライブ!スーパースター!!』の最新情報も。本作は、2021年7月よりNHK EテレにてTVアニメ放送開始予定。それに先立つ形でリリースされるLiella!(リエラ)のデビューシングル『始まりは君の空』のジャケットも初公開! こちらはコンセプト違いでジャケットイラスト・カップリング2曲目・ドラマパートが異なる内容で2種制作されているので、どちらも要注目なのだ。



(C)2017 プロジェクトラブライブ!サンシャイン!!

(C)2020 プロジェクトラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

(C)プロジェクトラブライブ!スーパースター!!