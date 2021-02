JAM Projectが初ドキュメンタリー映画で直面した「感動」と「とまどい」

熱きアニソンブームを牽引してきたフロンティアにして最大の人気グループ・JAM Project。影山ヒロノブ、遠藤正明、きただにひろし、奥井雅美、福山芳樹という5大人気ボーカリストが生み出すパワフルな楽曲とステージは、文字通り世界中を揺るがせ続けている。



そんな彼らの初のドキュメンタリー映画『GET OVER ―JAM Project THE MOVIE―』が完成。その魅力に迫る全2回インタビュー、まずは撮られた側の予想をも遥かに超えたその内容はいかなるものか、メンバー5人に伺った。



――映画の完成、おめでとうございます! まずは皆さんがご覧になられた感想からお聞かせいただけますか。



遠藤正明(遠藤) (挙手して)じゃあ僕から! 2回観させて頂いたんですが、1回目はすごく恥ずかしく感じつつも最後には感動しましたし、次に観た時はまた違う印象を持つことができて。良い映画にして頂いたと思います。



奥井雅美(奥井) じゃあ次、私!(笑) 私も本当に感動したんですけれど、撮られている時はまさかこんな形になるとは思わなくて。本当に他のアーティストのものと同じようなドキュメンタリー映画なんだな、と。あと、みんなに対する身内感……みたいなものが高まったというか。



――絆が強まった?



奥井 そんなに美しいものではなく「みんなのこと、やっぱ好き!」っていう気持ちかな。個人のインタビューを観るとそれぞれの背景も見えてきて。



影山ヒロノブ(影山) 最初はJAMに関わらず、自分の人生において初めての映画ということで、「どんな風になるんだろう?」みたいな感じだったんですが、最初の試写を観て「ドキュメンタリーってこういう覚悟が必要なんだな」と。普通ならコンサート開催をゴールにして、カッコいいところや、ちょっとだけ苦労しているところでまとめるんじゃないかと思ったけど、この映画はネガティブな要素もありますし……それでも最後に自分たちの気持ちが前向きになって終わっているので、すごく感動しました。



きただにひろし(きただに) テレビのドキュメント番組、『セブンルール』とか『情熱大陸』が好きでよく観ているんですけれど、頑張っている人、壁を乗り越えた人の言葉には共感したり感動したりするじゃないですか。この映画も客観的に観て、そう感じてもらえる良いドキュメンタリーなんじゃないでしょうか。



福山芳樹(福山) メンバーのインタビューでも、知らないことが多くて。20年も付き合っているのにこの映画のキャッチじゃないですけれど、何も知らなかったんだなって。今更ながらJAM Projectって絆が強いグループなんだなって思いました。



――そもそも、このドキュメントは何故作られることになったんでしょうか。



遠藤 こちらが教えてほしいですね(一同笑)。まあ20周年ということもあるでしょうが、そもそも僕らのドキュメンタリー映画って成立するものなのか? って(笑)



きただに 確かに!



遠藤 何をもって映画にするのか、というところや、撮られてる間もずっと疑問を抱えていました。でも終わってみると、みんな一人ひとりが主役で、それぞれのストーリーがあって……撮って頂いてよかったです。



――きただにさんは先ほど「ドキュメンタリーが好き」とおっしゃってますけれど、それを意識して「良いこと言ってやろう」とか思ったりしました?(一同笑)



奥井 絶対そう思ってたでしょ!



きただに 最初はカメラを意識していましたけれど、半年も経つとその存在が……。



影山 空気みたいになったよね。



(C)2021「GET OVER -JAM Project THE MOVIE-」FILM PARTNERS







奥井 私も遠藤さんと同じで「これを作って誰が観るんだろう?」と思ってました。(映画制作のための)お金のことも心配ですし。



影山 ワハハハハ!



奥井 損させるわけにはいかないですから。でも『牙狼〈GARO〉』でお世話になった東北新社さんが(主題歌を担当してきた)JAMをずっと見てくださっていて……ザルバもいるしね?(影山さんは同作で魔導輪ザルバの声を担当)



影山 ああー、美人魔戒法師もいるしね。



奥井 違うでしょう、凄い実力を持つ魔戒法師!(笑)(奥井さんは「牙狼<GARO>-魔戒列伝-『天満月』で魔戒法師ヒカゲとして出演」) そういう愛だけでお話を戴いたんだと思うのでビックリしたんですけれど、ダニーの言ってる通り自然に撮られて、仕上がったものには良いところも悪いところもいい塩梅で入っていて、やっぱり監督は凄いなと思いました。



福山 僕が最初に話を聞いた時は、「20周年ライブがラストシーンになって、インタビューをちょろちょろ撮って、あとはレコーディング風景があればいいのかな」っていう風に考えていました(笑)。本当に今までのライブDVDの映像特典のイメージくらいしかなくて。



――バックステージの風景を見せるだけ、と。



福山 でも監督がずーっと撮っているんですね。上手く行っている時は勿論、何やっても上手くいかないところも撮っている。「これ、どう編集するんだろう? 毎日編集するのかな?」なんて考えたりして。それでもラストはカッコよく終わるんだろうな、と思っていたら、コロナと戦っているところで終わっていて……もうビックリですね。こんなラストを迎えるとは。



――監督はどのくらいの時間、カメラを回していたんでしょうか。



影山 リモートラジオの時に、編集前の俺たちの全発言をテキスト化して「これを絞り込んで編集しました」って言っていたけど……。



――あ、プリントアウトしたんですか。



影山 そう! それがもう広辞苑とまではいかないまでも……(と、人差し指と親指ですごい束の厚さのイメージを示す)。



(C)2021「GET OVER -JAM Project THE MOVIE-」FILM PARTNERS







――それは凄い! では、撮影はいつから始まったんでしょうか。



きただに 1年半くらい?



影山 幕張の頃(『20th Anniversary Live ランティス祭り2019 A・R・I・G・A・T・O ANISONG』最終日/19年6月23日)には来てくれていたから、その辺りだね。



――長きにわたる密着だったんですね。



影山 そうそう、特にレコーディングの時は毎日。最初の頃は「変なところは見せられないぞ」と思ってたんだけど、監督に「普通にすごしてください」と言われて。そうなるとレコーディングだと熱くなるところもあるので、かなり自然体になっていたと思うんだけどな。



きただに 確かに!



影山 福ちゃん、レコーディングの時は前のめり過ぎてポップガード(マイクに湿気と息のノイズが入らないようにする網状のアイテム)がマイクに当たりまくってたよね? 改めて「大丈夫なの?」って映画観ながら思った。



きただに あれ、(レコーディング時には)結構見る感じですよ。



――映画の中で(angelaの)KATSUさんもビックリされてましたよね。



影山 最後にはケンカしてるところまでカメラに撮られちゃったし(苦笑)。いや、レコーディングが忙しくなってきたところで中国のコンサートから、福ちゃんが帰ってきて。



――はい。



影山 しかも、コンサートが終わって帰ってきた次の日のレコーディングで全然声が出ないのよ! それでもう俺怒っちゃって……。



奥井 その後ろで監督が大喜びしてて(笑)。



きただに カメラ回しながら「やったー!」って顔してたもの。



影山 それが映画では使われてなくて、俺はすごくホッとした(笑)。



――いや~、特典映像の可能性もありますからね(一同爆笑)。あと個人的にビックリしたのが、奥井さんがレコーディングの際に指示が入ると、それをリテイクで完璧にこなされるところです。



きただに 梶浦(由記)さんの曲のところですよね。あそこは確かに圧巻です!



――ずっと遠藤さんがずっとイヤフォンをしながらパソコンを触っているのが気になったのですが、あれは何をされているんですか。



遠藤 あれは音資料のチェック。



影山 次に自分が歌うところをヘッドフォンで確認しているんです。



遠藤 ……卑猥な画像を見ているわけじゃないよ?(一同笑)



(C)2021「GET OVER -JAM Project THE MOVIE-」FILM PARTNERS