大森元貴 ソロデビュー発表に「すごい面白いので楽しみにしてもらえたら」

<番組概要>
番組名:SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭
放送日時:月~金曜 22:00~23:55