SHE'S「自分で歩いていくことでしかいい風は吹かない」ニューシングル『追い風』リリース

SHE'Sの井上竜馬(Vo.&Key.)さんと服部栞汰(Gt.)さんが、2月23日(火)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。17日(水)リリースのニューシングル『追い風』について、パーソナリティのさかた校長とこもり教頭の質問に答えました。さかた校長:SHE'S先生はわが校が主催していた「閃光ライオット2012」出身のアーティストです。今年バンド結成10周年、さらにデビュー5周年を迎えたということでおめでとうございます!SHE'S:ありがとうございます。こもり教頭:閃光ライオットに出場したときは19歳ということですが、10年はあっという間でしたか?井上:めちゃめちゃ早いですね。「10年長かったな~」と思ったことは、1回もないですね。夢中でやっていて、気がついたら10年経っていたという感じです。服部:そうですね。昔からの友達でずっとやっているので、その気持ちも変わらずで。一緒にやってきたなという感じはあるんですけど、「やっとだな」という感覚もないですね。さかた校長:日々追い続けている途中ということですね。火が消えてないのがすごいわ。こもり教頭:たしかに! メンバー間でケンカとかはあるんですか?井上:ほぼないね?服部:ないですね。さかた校長:SHE'S先生って、穏やかそうだもんな。SHE'S:(笑)。服部:これだけ一緒にいると、顔色でわかるじゃないですか。だから、“言わずともわかる”というのがありますね。井上:そうですね。さかた校長:SHE'S先生は、2月17日にニューシングル「追い風」をリリースされております。おめでとうございます!SHE'S:ありがとうございます!さかた校長:「追い風」は、ドラマ『青のSP(スクールポリス)―学校内警察・嶋田隆平―』の主題歌にも起用されています。この楽曲は、どういう思いで作られたのですか?井上:ドラマために書き下ろしたので、台本を読んで書いた曲です。(ドラマの)舞台が中学校で、中学生が問題を起こしたりとか、犯罪とか……そういうことを取り扱っている作品なんです。いまってネットがあるから、一度失敗してしまうと袋叩きにして再起不能にしてしまうのを正義とするような……ふうに僕には見えていて。でも、ホンマはそうじゃないと思うんです。失敗したから終わり、ではなくて、その傷は背負ったままでも立ち上がって前を向いて、自分で歩いていくことでしかいい風は吹かないというか。いいことは起こらないよ、ということを伝えたくて書きました。さかた校長:うん。10代の生徒たちにとっては、自分の傷にも立ち向かえるような曲だなと思います。井上:ありがとうございます。こもり教頭:台本を読んでの書き下ろしということですが、難しいと思うことはなかったですか?井上:それは特になかったですね。発せられる言葉に一貫したテーマがあったというか……立ち上がることとか、ミスをミスのままにしないこととか、そういうメッセージがすごくこもっていたので。僕としてはわかりやすく曲を作れたし、「いいな」と思いながら読みましたね。さかた校長:改めて、曲に込められた思いを聞かせてください。井上:そうですね、「何度でも立ち上がれよ!」って言うんじゃなくて「もう1回だけでも……!」の繰り返しで1日1日を乗り越えてほしい、という思いを込めて作りました。SHE'S - 追い風【MV】SHE'Sは初の東阪野音ワンマンライブ『SHE'S 10th Anniversary「Back In Blue」』を、5月8日(土)に大阪城音楽堂で、6月26日(土)に日比谷公園大音楽堂で開催。「閃光ライオット2012」に出場して以来、9年ぶりに日比谷野音のステージに立つとのこと。その当時の音源も放送され、井上さんは「鳥肌が立ちました。前奏だけで3回間違えていた……震えていたんやろうな」と懐かしんでいました。ライブの詳細はオフィシャルサイト(http://she-s.info/)まで。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/