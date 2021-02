TVアニメ「ラブライブ!スーパースター!!」の放送情報が明らかに。7月よりNHK Eテレにてオンエアされる。

「ラブライブ!スーパースター!!」は表参道、原宿、青山の間にある新設校・私立結ヶ丘女子高等学校を舞台に、澁谷かのんを中心とする5人の少女たちが、“スクールアイドル”と出会うことから始まる物語。放送情報は2月22日に生配信番組「ラブライブ!シリーズ Aqours・虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会・Liella!いっしょに生放送」で発表された。番組では「ラブライブ!スーパースター!!」のスクールアイドルグループ・Liella!(リエラ)の4月7日にリリースされるデビューシングル「始まりは君の空」のジャケットも公開に。シングルは「みんなで叶える物語盤」と「私を叶える物語盤」2種それぞれに、アニメーションMVがBlu-rayまたはDVDで同梱される全4形態で展開され、「みんなで叶える物語盤」のジャケットにはお揃いの衣装を来た澁谷かのん、唐可可、嵐千砂都、平安名すみれ、葉月恋、「私を叶える物語盤」のジャケットには制服姿の5人が描かれた。

また、アニメ「ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」が4月11日よりNHK Eテレで再放送されることも明らかに。虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会は「ユニットライブ&ファンミーティング」の開催も決定し、アニメのBlu-ray第5巻、第6巻、第7巻にイベントのチケット最速先行抽選申込券が封入される。そして3月20日、21日に神奈川・ぴあアリーナMMで開催される「校内シャッフルフェスティバル」のオンライン配信も決定した。配信チケットは3月5日15時から28日21時まで販売される。

さらに「ラブライブ!サンシャイン!!」のスクールアイドルグループ・Aqoursの結成6周年を記念し、新プロジェクト「We Are Challengers Project」が6月30日にスタート。プロジェクトの一環として、Aqours初のキャストによる実写PVが制作される。またプロジェクトのテーマソングと実写PVを収録した「Aqours CLUB CD SET 2021」の発売と、特設サイト・Aqours CLUB 2021の開設が決定。LoveLive!Days ラブライブ!総合マガジン(KADOKAWA)では「幻日のヨハネ -SUNSHINE in the MIRROR-」と題された誌面連載企画が始まる。

「ラブライブ!スーパースター!!」

NHK Eテレにて2021年7月より放送

スタッフ

原作:矢立肇

原案:公野櫻子

監督:京極尚彦

シリーズ構成:花田十輝

キャラクターデザイン原案:室田雄平

キャラクターデザイン:斎藤敦史

音楽:藤澤慶昌

キャスト

澁谷かのん:伊達さゆり

唐可可:Liyuu

嵐千砂都:岬なこ

平安名すみれ:ペイトン尚未

葉月恋:青山なぎさ