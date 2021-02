ちゃんみな、現代の美への概念を疑う3rdシングル『美人』リリース

ちゃんみなが、2021年第1弾となる3rdシングル『美人』を2021年4月14日にリリースする。



本作の表題曲「美人」は、「Angel」、「Never Grow Up」、「CHOCOLATE」などでお馴染みのRyosuke "Dr.R" Sakaiがプロデュースを担当。22歳になったちゃんみなの新境地を開くHIP HOPチューンで、 ”美しさとはなにか”、”美しいことは幸せなのか”など現代の”美の概念”に対して、彼女が感じる疑問や違和感を綴っている。なお、表題曲の「美人」は3月19日に先行配信もされる予定。



関連記事:ちゃんみなが語った堕ちていくことの心地よさとは?







その他「Doctor」、「Call」などを手掛けたJIGGとの共作で、R&Bを基調とするスローバラード「Needy」など全4曲を収録。なお、初回限定盤付属のDVDには、2020年9月27日に一発撮りで実施されたオンラインライブ「THE PRINCESS PROJECT - In The Screen」の本編をフルで収録。また、当日の裏側に密着したドキュメント/メイキング映像も収録している。





<リリース情報>







ちゃんみな

3rdシングル『美人』



発売日:2021年4月14日(水)

【初回限定盤(CD+DVD)】 2500円(税抜)

【通常盤(CD)】1300円(税抜)

=CD収録内容=

1. 美人

2. Needy

3. Morning mood

4. ダリア



=DVD収録内容=

①「THE PRINCESS PROJECT - In The Screen」本編映像

②「THE PRINCESS PROJECT - In The Screen」ドキュメント/メイキング映像



ちゃんみな Official Site:https://chanmina.com/