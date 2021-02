ShopifyとTikTokが提携 Shopifyの管理画面からTikTokへ広告出稿可能に

ECプラットフォーム「Shopify」を運営するShopify Inc.は2月24日、ショートムービープラットフォーム「TikTok(ティックトック)」と提携したと発表した。2020年10月に発表したグローバルパートナーシップに基づくもので、これにより日本で「Shopify」を利用する事業者(マーチャント)は、「Shopify」の管理画面から「TikTok」への広告出稿が可能になるという。



「Shopify」では、今まで様々なプラットフォームとの連携により、オンラインを活用した消費者の新たな購買方法を提供してきた。それらが好評を得てきたことで、オンラインプラットフォームとの更なる連携が必要不可欠であるとの認識から、2020年10月の「TikTok」とのグローバルでのパートナーシップに至ったとしている。



同パートナーシップにより、世界で170万人以上の規模を誇る「Shopify」を利用する事業者は、「TikTok」というエンゲージメントの高いユーザーに向けて広告を配信することができ、大規模で良質な「TikTok」のユーザーに対してアプローチし、ビジネスの可能性を最大限広めることが可能になるとしている。提携に伴い事業者向けに新設した「TikTokチャンネルアプリ」の利用により、「Shopify」のダッシュボード画面から離れることなく「TikTok For Business」の主要な機能にアクセスすることができ、「TikTok」への広告配信を容易に行うことができる環境を構築した。





Shopifyアプリストアに公開された「TikTokチャンネルアプリ」



このほど日本でも利用可能になった「TikTokチャンネルアプリ」は、「Shopifyアプリストア」で提供を開始しており、主な機能は以下の通り。



1. 「ワンクリック」でインストールできる「TikTokピクセル」

ボタンをワンクリックするだけで「TikTokピクセル」をインストールし、接続することができるため、開発者によるセットアップが不要。コンバージョンのトラッキングをより迅速かつ簡単に行うことができる。



2. 「TikTok」キャンペーンのワンストップショップ

「Shopify」のダッシュボードを離れることなく、「TikTokチャンネルアプリ」内で広告キャンペーンの作成、ターゲットとなるオーディエンスの設定、パフォーマンスのトラッキングが可能。



3. 「TikTok」に最適なクリエイティブ制作をサポート

「Shopify」を利用する事業者が商品画像や動画をアップロードし、自動カスタマイズされたサンプルの中から選択するだけで、「TikTok」ユーザーの共感を得やすい広告クリエイティブを制作することができる。



4. 高精度なターゲティング機能(Advanced Matching)

新たに導入された「TikTokピクセル」機能により、「TikTok」広告からのコンバージョンをより効果的にトラッキングすることができる。それを元にリターゲティングすることも可能。



2月24日からは、「Shopify」アカウントから「TikTokチャンネルアプリ」を介して、新たに「TikTok For Business」アカウントを作成した「Shopify」の事業者を対象に、広告クーポンキャンペーンを実施しており、新規登録から14日以内に25ドル(約2640円)以上の広告を出稿した事業者には、100ドル(約1万555円)の広告クーポンをプレゼントする。



今回の提携について、「Shopify」の地域統括マネージングディレクター、ショーン・ブロートン氏は、「日本では、これまで以上にオンラインでの買い物や交流に費やす時間が増えており、小売業者間で消費者の注目を集めるための競争が激化しています。今年は、ソーシャルメディアとeコマースの融合を利用し、顧客にシームレスなデジタル体験を提供する事業者(マーチャント)がさらに増えると予想されます。そんな中、ShopifyはTikTokと提携することで、収益に直結するインタラクティブなコンテンツを通じて消費者とつながるための新しい方法を日本のShopifyを利用する事業者に提供できることに対して、非常に嬉しく思います。昨年、2030年に向けたDX(デジタルトランスフォーメーション)のトレンドが10年前倒しとなったことを実感しました。私たちは、eコマースブームの一翼を担う地元に根付いた事業者が、消費者が好むプラットフォームやチャネルで簡単にそして楽しく交流できることを嬉しく思っています」とコメントした。



TikTok For Business Head of Global Business Solutions, Japanの西田真樹氏は、「TikTok For Businessは、2021年よりEC連携を本格的に強化していきます。その一環として、昨年の米国での提携に続き、日本においてもShopifyとの提携を開始いたします。2020年に実施しましたTikTokユーザー白書調査によると、昨今の生活様式の変化に伴い、購買行動は従来のように『認知』『興味』『比較・検討』『購入』というファネルを順に辿るのではなく、『興味』からダイレクトに『購入』へとつながる『興味突破』へシフトしていくと考えられます」と紹介した。



さらに「今回、ShopifyとTikTokとの提携により、Shopifyを利用する事業者(マーチャント)がTikTok For Businessのプラットフォームを活用し、新たなオーディエンスとつながることで、更にビジネスを成長させていくためのチャンネルを提供できることを嬉しく思います。また、TikTokには、多様なクリエイター達が自身のクリエイティビティを表現する場所として、ECという体験を多くのユーザーに届ける一つのファンクションになる事も期待しています。引き続き、TikTok For Businessは、新しいECでの購買スタイルを確立させ、従来のマーケティングファネルを飛び越え、顕在化したニーズだけでなく、潜在顧客まで攻略できるプラットフォームを目指してまいります」とコメントしている。



「Shopify」は、3月17日に「TikTok」とともに、「ShopifyとTikTok For Businessの連携で、ECビジネスの可能性をもっと広げよう!」がテーマのウェビナーを開催。ECビジネスの可能性を広げたい人に向け、ECサイトを構築・運用するにあたり、それぞれのサービスの特長や機能、連携方法などを紹介する。





ShopifyとTikTokがウェビナーを共同開催



「Shopify」を利用する事業者向けに、「TikTok For Business」の設定方法について詳しく紹介している「TikTok For Businessスタートガイド」も提供する。



「Shopify」は、「TikTok」との提携を発展させることで、今後も利用者のビジネスにさらなる価値をもたらし、「Shopify」を活用する事業者の拡大を図るとしている。