『SB69!!STARS!!』第8話 デビルミント鬼龍族の秘密が明らかに⁉︎

2021年1月7日から東京MXほかで毎週木曜日放送中のアニメ『SHOW BY ROCK!!STARS!!』、その第8話の先行カット&あらすじが到着した。



『SHOW BY ROCK!!STARS!!』はサンリオ初のゲーム・アニメファン向け、音楽&バンドがテーマのキャラクタープロジェクト『SHOW BY ROCK!!』シリーズの作品。

アニメ『SHOW BY ROCK!!』『SHOW BY ROCK!!#』『SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!』に登場したキャラクターが一堂に会するオールスター作品だ。



第8話は2月25日(木)深夜から順次配信・放送予定。

<第8話 「ランナーズハイ‼︎」>

いよいよジョイントライブが近づいてきた。そんな中、突然、デルミンの元へ『チチキトク』の電報が! 帰郷するデルミン。心配した『ましゅまいれっしゅ‼︎』のメンバーも一緒にデビルミント島へ行くことになる。

島に帰ってみると……。謎に包まれていたデビルミント鬼龍族の秘密が今、ここに明らかに‼︎⁇

そして今一度、響くおじいちゃんの角笛‼︎



(C)2012, 2020 SANRIO CO., LTD. SHOWBYROCK!!製作委員会M