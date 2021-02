YUKI、両A面シングル『Baby, it’s you / My lovely ghost』ジャケ写公開

YUKIが、2021年3月24日にリリースする両A面シングル『Baby, its you / My lovely ghost』のジャケット写真を公開した。



約2年振りの新作となる今作は「Baby, its you」と「My lovely ghost」という2曲を収録した両A面シングルとしてリリース。公開したジャケット写真は、シンプルな空間の中、対照的な衣装に身を包んだYUKIが映し出され、写真自体を90度回転させたことによって違和感を演出したデザインとなっている。



<リリース情報>







YUKI

両A面シングル『Baby, its you / My lovely ghost』



発売日:2021年3月24日(水)

初回仕様限定盤(紙ジャケット仕様)

品番:ESCL-5489

価格:1200円(税抜)

収録曲

Baby, its you

My lovely ghost

