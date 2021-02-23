コミックナタリーより、2月15日～2月21日までの週間単行本売り上げランキングをお知らせいたします。
TSUTAYA調べ
1位「呪術廻戦（14）」 芥見下々（集英社）
2位「呪術廻戦（8）」 芥見下々（集英社）
3位「呪術廻戦 0 東京都立呪術高等専門学校」 芥見下々（集英社）
4位「鬼滅の刃公式ファンブック 鬼殺隊見聞録・弐」 吾峠呼世晴（集英社）
5位「呪術廻戦（9）」 芥見下々（集英社）
6位「呪術廻戦（7）」 芥見下々（集英社）
7位「呪術廻戦（10）」 芥見下々（集英社）
8位「かぐや様は告らせたい～天才たちの恋愛頭脳戦～（21）」 赤坂アカ（集英社）
9位「呪術廻戦（13）」 芥見下々（集英社）
10位「呪術廻戦（11）」 芥見下々（集英社）
COMIC ZIN調べ
1位「君は008（12）」 松江名俊（小学館）
2位「ダンジョン飯（10）」 九井諒子（KADOKAWA）
3位「【推しの子】（3）」 横槍メンゴ/赤坂アカ（集英社）
4位「僕の心のヤバイやつ（4）」 桜井のりお（秋田書店）
5位「ダンジョン飯 ワールドガイド 冒険者バイブル」 九井諒子（KADOKAWA）
6位「のみじょし（8）」 迂闊 （竹書房）
7位「久保さんは僕を許さない（4）」 雪森寧々（集英社）
7位「かぐや様は告らせたい～天才たちの恋愛頭脳戦～（21）」 赤坂アカ （集英社）
9位「私に天使が舞い降りた！（9）」 椋木ななつ（一迅社）
10位「ワカコ酒（16）」 新久千映（コアミックス）