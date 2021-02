やったネ☆いつでもカービィ！『Kirby Café THE STORE』常設店へ

任天堂の人気ゲームシリーズ『星のカービィ』をテーマにした『Kirby Café(カービィカフェ)』の限定グッズをはじめとした商品を取り扱う『Kirby Café THE STORE(カービィカフェ ザ・ストア)』が、2021年3月12日(金)に東京ソラマチ(R)4Fに移転し、常設店舗としてグランドオープンすることが決定した。



『Kirby Café THE STORE』は、2018年より『カービィカフェ』(現『カービィカフェ TOKYO』)と同時に、期間限定店舗としてオープン。期間延長と二度の移転を経て、このたび東京ソラマチ(R)4Fの『カービィカフェ TOKYO』近隣区域に常設店舗として、装いも新たにグランドオープンする。



オープン日は2021年3月12日(金)。

「オルゴール カービィのひとやすみ」(5636円・税別)をはじめとした20種類以上のカービィカフェオリジナル新商品を発売する予定とのことなので、新商品情報もぜひチェックしたいところ。

可愛いカービィたちの限定グッズやオリジナルグッズが常設店となったことで、よりお求めやすくなるのもうれしい。



続報もぜひチェックしていきたい。



