THE RAMPAGE from EXILE TRIBEの3rdアルバム「REBOOT」が本日2月22日に先行配信リリースされた。

2月24日にCDリリースされる「REBOOT」はリード楽曲「SILVER RAIN」を含む13曲入り。本日CDに先駆け全曲が先行配信され、新曲「SHOW YOU THE WAY」「BOND OF TRUST」の全貌が明らかになった。

「SHOW YOU THE WAY」は「機動戦士ガンダム」の40周年記念プロジェクト「G40プロジェクト」のために制作された楽曲。T.Kuraが登場キャラクターのシャア・アズナブルをモチーフに書き下ろした。アルバムの最後を飾る「BOND OF TRUST」は「GO ON THE RAMPAGE」や「SHOW YOU THE WAY」を手がけたTAKANORIとALLYのタッグで制作されたナンバー。タイトルの通り「信頼と絆」がテーマで、1番ではメンバー間の信頼と絆、2番ではTHE RAMPAGEからファンに向けた思いが歌われている。