FIVE NEW OLD、CM用に新曲「Summertime」を書き下ろし

FIVE NEW OLDの新曲「Summertime」が、玉城ティナ出演のコーセーコスメポート「サンカット® プロディフェンス」新CMのタイアップに決定した。



「Summertime」は、本CMのために書き下ろした楽曲で、夏の訪れにワクワクするような期待感とセンチメンタルな情景を描いたロックナンバーに仕上がっている。CMは2月22日よりサンカット®WEBサイトにて公開、3月4日よりTVにて全国でオンエアされる。



・メンバーコメント

誰もが一度は自分の人生でずっと忘れられない何かが生まれる季節。そんな夏のどこまでも広がるような爽やかさ、煌めき、切なさを曲の世界にギュッと詰め込みました。海沿いをドライブしながら聴いたりしたら、シチュエーションにもバッチリ合うと思います。僕達が10代の夏を共に過ごした00年代のエモ、パンク、オルタナティブの音楽に愛を込めた、原点回帰のロックサウンドに仕上げました。ライブでも歌って盛り上がれる曲になっているので沢山聴いて一緒に歌いましょう!この曲を耳にした方が、太陽の季節の足音を感じてもらえたら嬉しいです。



HIROSHI (Vocal, Guitar)



また、FIVE NEW OLDは、2021年4月7日にアルバム『MUSIC WARDROBE』を予定。本作のリリースに伴って、ツアー「FIVE NEW OLD ”MUSIC WARDROBE” Tour」も全国11か所での開催を予定している。詳細は以下より。





<リリース情報>







FIVE NEW OLD

アルバム『MUSIC WARDROBE』



発売日:2021年4月7日(水)

初回限定盤(CD+DVD):4500円(税抜)

通常盤(CD only) 3000円(税抜)



<ツアー情報>



FIVE NEW OLD

「”MUSIC WARDROBE” Tour」

=ツアー日程=

2021年4月9日(金) 東京 EX THEATER ROPPONGI

2021年4月11日(日) 高松 DIME

2021年4月16日(金) 名古屋 BOTTOM LINE

2021年4月17日(土) 金沢 vanvan V4

2021年4月22日(木) 大阪 Zepp Namba

2021年4月24日(土) 熊本 B.9 V1

2021年4月25日(日) 福岡 BEAT STATION

2021年5月4日(火/祝) 仙台 トークネットホール仙台 小ホール(仙台市民会館)

2021年5月9日(日) 岡山 YEBISU YA PRO

2021年5月13日(木) 札幌 PENNY LANE 24

2021年5月16日(日) 新潟 studio NEXS



■オフィシャル先行(抽選)

2021年2月23日(火)10:00~3月2日(火) 23:59

https://eplus.jp/fivenewold2021-of/

■ファミリーマート先行

2021年3月9日(火)12:00~3月15日(月)23:59

https://eplus.jp/fivenewold2021/

■チケット一般発売:3月20日(土)10:00〜



FIVE NEW OLDオフィシャルサイト:https://fivenewold.com/