「サブスク」定着なら「海賊版サイト」撲滅!? 若新雄純「サブスクはマニアックな作り手を救う」

市川美絵がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「Seasoning~season your life with music~」。1月28日(木)の放送は、木曜レギュラーパートナーの若新雄純(慶應大学特任准教授などをつとめるプロデューサー)が登場。最近起きたニュースを独自の視点で解説する「若新雄純の『色メガネ』」のコーナーでは、「海賊版サイトによる被害」について取り上げました。漫画などの作品をインターネット上に無断掲載した「海賊版サイト」による被害が広がっています。閲覧数の多かった上位10サイトへの日本国内からのアクセス数は、2020年12月だけでも約2億回。約414億円分以上の作品が"タダ読み"されたことに相当します。海賊版サイトへのアクセスが増加した背景には、コロナ禍での巣ごもり生活が影響した可能性もあると見られています。* * *日常の暮らしにおけるさまざまなジャンルで、定額制のサブスクリプション(以下、サブスク)サービスが広がりを見せている昨今。音楽配信サービスや電子書籍化、動画配信サービスなどの出現で、娯楽やエンターテインメントを取り巻く環境も変化しているだけに、若新は「漫画や音楽など娯楽コンテンツへのお金の払い方がガラリと変わるちょうど境目に差し掛かっている」と話します。また、自身が高校生や大学生など若者たちと接するなかで感じたこととして、「自分の本棚にコミックやCDをコレクションしたいという発想がない」とコメント。CD世代の若新は、「お金を払う以上は、CDやコミックは手元に置きたい。しかし、ネット上で観る場合は手元に残らないので、"それにお金を払うのはどうなの?"と感じている世代は、まだけっこういると思う。正直、僕もそう思っていた世代」と話します。いわゆる「海賊版サイト」と呼ばれる違法なサイトや違法アップロードが蔓延し、作者やアーティストが正当な報酬を得られないことが問題視される一方で、人間の心理として"ネットでタダで見られるところがあるのに、お金を払うのは損"という感情を抱く人が少なからずいることは否めません。若新は「そうした価値観の人の気持ちに付け込んでいる」と指摘。そして、いたちごっこで海賊版サイトがなくならない現状に、「みんな"タダで見よう"とし続けるから、データにお金を払う時代が本格的に到来するのには時間がかかっている」と指摘します。しかし、コロナ禍で"おうち時間"が増えたことにより、定額制動画配信サービス「Netflix(ネットフリックス)」や「Hulu(フールー)」を使うようになったと言う若新は、「毎月定額を課金して、たくさんのコンテンツを観られるサブスクに移行すれば、実はみんなが超絶ハッピーになれると感じた」と自身の心境に変化があったことを明かします。こうした正規のサブスクのデータサービスを利用する人が増えれば、「課金ユーザーが増えれば増えるほど、どんどん作品(コンテンツ)も充実していくし、使い勝手もよく、中途半端な海賊版よりもちゃんとした有料版を使おうという人が増えるのではないか。月額が高くなくなっていっても満足度が上がり、さらにコンテンツや作り手に投資できる」と好循環を生むことを示唆。サブスクが定着すれば、「マニアックな作品も網羅されている、という幅の広さも一つの価値になるので、需要は少ないけど一部の熱狂的ファンがいるといったアーティストや作者などの作り手にもお金を分配し救うことができるし、僕たちユーザーもトータルで安価で膨大な量(のコンテンツ)に触れられる。これまで触れなかった音楽や映画も、ラインナップにあればちょっと再生してみようかなとなったりもする。サブスクサービスの価値が高いことにみんなが気づけば、課金したほうが"お得"という意識に変わり、ユーザーもアーティストも得をする。今ちょうどその変わり目。そのうち海賊版サイトもなくなっていくのでは」と話しました。