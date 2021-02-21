大久保篤原作による舞台「炎炎ノ消防隊」の第2弾公演が、2022年1月に神奈川と大阪で上演されることが決定。第1弾キャストも発表された。
「炎炎ノ消防隊」は世界を襲う人体発火現象の謎に立ち向かう、特殊消防隊を描くダークバトルファンタジー。原作は週刊少年マガジン（講談社）で連載されており、2019年にTVアニメ「炎炎ノ消防隊」、2020年にその続編「炎炎ノ消防隊 弐ノ章」が放送された。舞台版は2020年7月と8月に上演され、ワイヤーや噴射装置を使ったダイナミックなアクションで「炎炎ノ消防隊」の世界が表現された。
主人公・森羅日下部役の牧島輝らが第1弾公演から続投。新キャストとして、新門紅丸役で佐藤流司、相模屋紺炉役で郷本直也が参加する。演出は久保田唱、脚本はなるせゆうせいが引き続き担当。チケット情報や第2弾キャスト発表については続報を待とう。
舞台「炎炎ノ消防隊」
公演日程：2022年1月
場所：神奈川県、大阪府
スタッフ
原作：大久保篤（講談社「週刊少年マガジン」連載）
演出：久保田唱
脚本：なるせゆうせい
キャスト
森羅日下部：牧島輝
アーサー・ボイル：横田龍儀
秋樽桜備：君沢ユウキ
武久火縄：馬場良馬
茉希尾瀬：星波
アイリス：礒部花凜
環古達：早乙女ゆう
ジョーカー：和泉宗兵
新門紅丸：佐藤流司
相模屋紺炉：郷本直也
(c)大久保篤・講談社/舞台「炎炎ノ消防隊」製作委員会