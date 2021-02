チーズ尽くし♪『トムとジェリー』カフェ期間限定オープン！

レッグスは、ワーナー・ブラザース コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、映画『トムとジェリー』の公開を記念して、『トムとジェリー』カフェを2021年3月4日(木)より、東京、名古屋、沖縄にて、2021年3月5日(金)より、大阪にて、期間限定でオープンする。



『トムとジェリー(Tom and Jerry)』は、2020年に誕生から80周年を迎えたワーナー・ブラザースの人気アニメーション。ネコのトムとネズミのジェリーの最強コンビがドタバタ劇を繰り広げるアニメーションは世界中で世代を超えて長きにわたり愛され続けている。



このたびレッグスは、アニメーションシリーズ『トムとジェリー』を実写映画化した『トムとジェリー』が 2021年3月19日(金)に公開される事を記念して、ジェリーの好物 ”チーズ” をテーマにしたポップで楽しいコラボカフェを企画!



穴あきチーズをイメージし、まるでアニメの世界から飛び出してきたようなトムとジェリーが追いかけっこしているアートが描かれた店内では、ジェリーの好物 ”チーズ” をたっぷり使用したメニューやキャラクターをイメージしたメニューなどが登場する他、カフェオリジナルグッズや特典なども設け、映画『トムとジェリー』を盛り上げる。



また、事前予約者限定カフェ利用特典として、事前予約を利用し、メニューを注文した方に「クリアランチョンマット(全4種)」をランダムで1枚プレゼント!



映画の鑑賞後は、『トムとジェリー』カフェでゆったりと余韻に浸りながら、お店こだわりのメニューを味わい、映画の感想を語り合い充実した時間を過ごそう♪



TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & ™ Turner Entertainment Co. (s20)