SixTONES・田中 樹×髙地優吾 ホワイトデーが大変だった!? バレンタインデーの思い出を振り返る

TOKYO FMの新音声サービス「AuDee(オーディー)」にて配信中のコンテンツ「Monthly Artist File -THE VOICE-」。1ヵ月ごとに担当アーティストが替わり、楽曲の制作秘話や番組でしか聴けない特別なエピソードを語ります。1月は6人組男性アイドルグループSixTONES(ストーンズ)が担当。1月24日(日)の配信では、メンバーの髙地優吾と田中 樹が登場しました。※この回の放送はAuDeeではご試聴いただくことができません。SixTONESのニューアルバム『1ST』にちなんで、「初めて挑戦したいこと」というテーマでメッセージを募集。リスナーの「文武両道を目指していますが、いっぱいいっぱいになっています。リフレッシュの方法を教えてください」という相談に対して、2人の出した答えとは?髙地:今のご時世だと難しいけど、1人で温泉に行ったりとか、景色がいい所に行ったりするかな。広大なところに行くと、「なんて自分はちっぽけなんだろう。自分の悩みなんて大したことないな」って思えてくる。田中:ラフでいることが大事だよね。俺はイライラしたら、曲を作る。RAPを書いて録音して、それを流して聴いてスッキリする。髙地:俺はリリックとか書けないから、風呂場でブツブツ言ってる(笑)。田中:(笑)。バレンタインデーが間近な時期ということもあり、2人はバレンタインの思い出について語り合いました。髙地:どんなチョコレートが好きだった?田中:チョコじゃなくて、スイートポテトとかみんなと違うやつが(もらったときに)嬉しかったっていうか、印象に残った。髙地:俺はクランキーのチョコがめっちゃ好きだった。田中:コンビニとかでも買えるやつね。ホワイトデーも大変だったよな。髙地:俺はね、スタッフさんにだけど、チーズケーキを作ってお返ししたことがある。田中:手作りって気持ちが嬉しいよね。(バレンタインデーは)おいしいものを渡す日じゃなくて、気持ちを伝える日だからね。番組では、「バレンタインデーに聴きたいラブソング」をテーマに、2人がオススメの楽曲を紹介。髙地:僕が選曲したのは、TEEさんの「ベイビー・アイラブユー」です。王道中の王道かもしれない。俺らが高校生ぐらいの曲じゃない?田中:長いこと聴き馴染んでいるイメージはあるね。いつ聴いてもいい歌だし、みんな口ずさめるよね。一方で、田中はJP THE WAVYの「LIKE I LOVE YOU feat. Ninety6miles」をセレクト。田中:等身大というか、リアルな楽曲なんだよね。歌っている人のリアルを想像させやすいというか。髙地:そうなんだ。田中:回りくどい言い方で塗り固めるっていうよりも、リアルをそのまま文字にしているような方です。髙地:ストレートに気持ちを伝えてくれる方なんだね。田中:ぜひ、聴いていただきたいなと思います。<番組概要>番組名:Monthly Artist File -THE VOICE-配信日時:毎週日曜 13:00~13:55パーソナリティ:SixTONES(1月担当・月替わりで変更)番組Webサイト: https://www.tfm.co.jp/maf/